Где остановилась сборная Казахстана в Ереване
Mariott Erevan, с номерами от 38 475 тенге в сутки.
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По данным Prosports.kz, национальная сборная Казахстана по футболу проживает в Ереване в отеле Mariott. Гостиница является первым отелем международной сети Marriott International в городе Ереван.
Расположена в самом сердце Еревана, на площади Республики, в культурном и деловом центре города рядом со зданием правительства, а также недалеко от уютных кафе и ресторанов.
Гостиница располагает 259 номерами, включая 14 люксов, 2 представительских этажа с доступом в представительскую гостиную с безукоризненным сервисом и с видом на площадь с поющими фонтанами.
Построена в 2003 году, номера были отреставрированы в 2004 году. Стоимость проживания в сутки составляет (тенге):
За номер класса Deluxe — 38475.
Deluxe Superior — 44887.
Полулюкс — 89775.
Напомним, матч Армения — Казахстан пройдет 26-го марта на ереванском Республиканском стадионе и начнется в 22:00 по времени Астаны.
Показывать игру будут телеканалы «Казахстан» и Kazsport.
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