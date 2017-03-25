Где остановилась сборная Казахстана в Ереване

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По данным Prosports.kz, национальная сборная Казахстана по футболу проживает в Ереване в отеле Mariott. Гостиница является первым отелем международной сети Marriott International в городе Ереван.

Расположена в самом сердце Еревана, на площади Республики, в культурном и деловом центре города рядом со зданием правительства, а также недалеко от уютных кафе и ресторанов.

Гостиница располагает 259 номерами, включая 14 люксов, 2 представительских этажа с доступом в представительскую гостиную с безукоризненным сервисом и с видом на площадь с поющими фонтанами.

Построена в 2003 году, номера были отреставрированы в 2004 году. Стоимость проживания в сутки составляет (тенге):

За номер класса Deluxe — 38475.

Deluxe Superior — 44887.

Полулюкс — 89775.

Вице-президентский — 130868.

Напомним, матч Армения — Казахстан пройдет 26-го марта на ереванском Республиканском стадионе и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Показывать игру будут телеканалы «Казахстан» и Kazsport.