В дебютном матче при Игоре Криушенко сборная Беларуси не сказала ничего, чего мы не знали бы о ней раньше. Мое глубокое убеждение: при естественном ходе событий «белыя крылы» проиграли бы шведам в любом составе и с любым тренером. В четыре защитника или в пять? Сигневич или Родионов? А если бы Глеб, Калачев и Корниленко? Ответы на эти вопросы никак не повлияли бы на итоговый результат. Пожалуй, претензии могут быть только к степени позорности поражения, а не к самому его факту.



В сухом остатке мы ведь ждали чуда. Новый тренер. Новые предвкушения. Ощущение свежести. Но с нами чудеса случаются редко: с 2000 года Криушенко стал уже седьмым рулевым сборной (и.о. Зыгмантович не в счет), и только двое из них — Малофеев и Хацкевич — выиграли свой первый официальный матч. Так у Малофеева в составе были недавние полуфиналисты Лиги чемпионов, а Хацкевич начинал матчем с македонцами. Против балканцев Криушенко играть через два дня — может, там белорусы тоже окажутся красавцами. Посмотрим. Куда мы денемся?..



А против шведов должно было случиться чудо. Дело ведь не в пенальти, ударом с которого шведы открыли счет и в справедливости которого Ходасевич с Хомутовским сомневались, пока не вышли из эфира. И не в киксе Горбунова, про который в ближайшие сутки на форумах придумают сто анекдотов и еще больше остроумных комментариев. Все это родилось из критической массы моментов, возникавших у наших ворот. Не пенальти — был бы гол с игры. Не кикс Горбунова — был бы просто трудовой шведский гол. Хотя тяжело не признать — в игре шведов «трудового» было не так много. Они порхали бабочками на фоне белорусов.



Но еще раз: проблема не в том, что надо было Черника вместо Горбунова, а в удивительной легкости, с которой хозяева создавали моменты у белорусских ворот. Выбранной схемой с пятью защитниками Криушенко объявил о желании плясать от печки, «засушить» игру и устоять сзади. Каково же было удивление, когда оказалось, что шведам вообще без разницы, сколько защитников будет в штрафной белорусов. Маркус Берг выигрывал единоборства у любого количества нависших над ним в белой форме людей. Сиваков, наверное, радовался, что остался на скамейке «четвертым лишним центральным». Потому что и он проигрывал бы Бергу.



Футбол по Криушенко уныл. Будь-то «Торпедо"-БелАЗ или сборная Беларуси. Но к чему удивляться этому сейчас? Все знали, кто такой Криушенко. Он и не обещал красоты, от которой болельщики будут падать в обморок у экранов телевизора. Зато его команды умеют сдержать соперников выше классом. Как выходило, например, у «Торпедо» с БАТЭ в Суперкубке-2016. Вот этого от Криушенко и ждут — игры на результат. И мне было любопытно: получится ли сразу против шведов? Скупые 0:0 в матче без моментов, где шведы не могут, а белорусы и не пытаются, сконцентрировавшись на том, чтобы шведы не могли.



Не получилось. Ну, у Игоря Николаевича еще будут попытки. И главное для тренера — доказать способность приносить результат. Вряд ли в его команде может появиться что-то более привлекательное, чем очки в таблице. Без них анекдоты скоро закончатся, и болельщиков охватит грусть по Хацкевичу. «При нем хотя бы веселее было. Если результат тот же, зачем скучать больше?» — скажут они.



ШВЕЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 4:0

СТОКГОЛЬМ. «Френдс Арена». Начало — в 20.00.

Судья — Харальд Лехнер (Австрия).

ШВЕЦИЯ: Р. Ольсен — Лустиг, П. Янссон, Гранквист (к), Аугустинссон — Дурмаз (Клаэссон, 85), Хильемарк, Экдаль (Юханссон, 69), Форсберг — Берг, Тойвонен (Телин, 84).

Запасные: Юнссон, Нордтфельдт, Себ. Ларссон, Хеландер, Крафт, Хульт, Сэм Ларссон, Нюман.

БЕЛАРУСЬ: Горбунов — Шитов, Мартынович (к), Политевич, Филипенко, Бордачев (М. Володько, 69) — Риос, Брессан, Маевский (Драгун, 66), Гордейчук — Сигневич (Родионов, 71).

Запасные: Гутор, Черник, Поляков, Скавыш, Савицкий, Стасевич, Кендыш, Кисляк, Сиваков.

ГОЛЫ: 1:0 — Форсберг (19, с пенальти за фол против Берга). 2:0 — Форсберг (49). 3:0 — Берг (57, пас — Аугустинссон). 4:0 — Телин (78, пас — Хильемарк).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мартынович (25).



Группа «А»: Франция — 10 очков (4 игры), Швеция — 10 (5), Голландия — 7 (4), Болгария — 6 (4), Беларусь — 2 (5), Люксембург — 1 (4).



25.03. Болгария — Голландия, Люксембург — Франция. 9.06. Беларусь — Болгария, Швеция — Франция, Голландия — Люксембург.