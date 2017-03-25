Сборная Швейцарии по футболу обыграла команду Латвии в отборочном матче ЧМ-2018

Субботний матч группы В, прошедший в Женеве, завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 66-й минуте забил Йосип Дрмич.

Швейцарцы набрали после пяти игр 15 очков и занимают первое место в группе, опережая на шесть баллов португальцев, которые провели на один матч меньше. Сборная Латвии с 3 очками идет предпоследней.

В параллельном матче группы В сборные Андорры и Фарерских островов разошлись миром — 0:0.

В группе Н сборная Боснии и Герцеговины на своем поле разгромила команду Гибралтара со счетом 5:0, а киприоты и эстонцы в Никосии сыграли вничью со счетом 0:0.

Победители каждой из 9 групп напрямую выйдут в финальную часть мундиаля. Восемь лучших команд из числа занявших вторые места продолжат борьбу во втором раунде, где будут разделены на пары и проведут по два матча: дома и на выезде. Четыре сборные, победившие по итогам этих встреч, получат путевку на чемпионат мира-2018.