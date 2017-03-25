Футболисты сборной Беларуси проиграли шведам в квалификации ЧМ-2018

Швеция — Беларусь — 4:0 (1:0).

25 марта. Стокгольм «Френдс-Арена». 40 000 зрителей.

Судья — Харальд Лехнер (Австрия).

Швеция: Ольсен; Лустиг, Янссон, Гранквист, Аугустинссон, Дурмаз (Клаэссон, 85), Хильемарк, Экдаль (Юханссон, 69), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 84).

Беларусь: Горбунов; Шитов, Мартынович, Политевич, Филипенко, Бордачев (М. Володько, 69), Риос, Брессан, Маевский (Драгун, 66), Гордейчук, Сигневич (Родионов, 71).

Голы: 1:0 — Форсберг (19, с пенальти), 2:0 — Форсберг (49), 3:0 — Берг (57), 4:0 — Телин (78).

Предупреждение — Мартынович.

Заключительный матч первого круга соревнований команд группа А белорусы проводили под руководством нового главного тренера Игоря Криушенко. В стартовом составе на поле вышел Ренан Брессан, который давно не привлекался в команду. Шведы начали игру без разведки, сразу обрушив шквал атак на ворота Андрея Горбунова. Белорусский голкипер много раз выручал команду, но на 19-й минуте и он оказался бессилен. В очередной быстрой атаке хозяев Игорь Шитов нарушил правила в борьбе с Маркусом Бергом и Эмил Форсберг реализовал пенальти. Хозяева продолжали владеть инициативой, создали еще несколько опасных моментов, Горбунов был на высоте. Белорусы в первом тайме очень редко переходили на половину поля соперников и практически не угрожали воротам Робина Ольсена. После перерыва ничего не изменилось — шведские футболисты шли вперед большими силами, белорусы только отбивались. Сразу после старта второго тайма грубейшую ошибку допустил Андрей Горбунов, пропустивший нелепый мяч после удара Форсберга, затем отличился Берг, а последнюю точку поставил Кизе Телин. Подопечные Криушенко за весь матч не показали ничего вразумительного, нанеся всего 1 удар в створ ворот.

В активе белорусов осталось 2 очка, шведская команда набрала 10 баллов, столько же сколько у лидера группы сборной Франции, которая позже сыграет в гостях у аутсайдера команды Люксембурга. В Софии болгары встретятся с голландцами.