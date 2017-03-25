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25 марта 2017, 22:26 | Футбол: Чемпионат мира | «Прессбол»

Игорь Криушенко: Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал причины разгромного поражения от команды Швеции (0:4) в матче квалификации чемпионата мира-2018.

Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> Игорь Криушенко назвал причины разгромного поражения от команды Швеции (0:4) в матче квалификации чемпионата мира-2018. Увеличить
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Сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки, после которых соперник забивал. Что делать, надо пережить эту игру. Разберем ее внутри команды. Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал. Почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой спортивной агрессии, давления на створ ворот соперника. Шведы превзошли нас в этом компоненте. Счет отражает это в полной мере.

В чем причина этих ошибок?

Сложно сказать, ведь они допускались в простых ситуациях. Возможно, дело в потере концентрации. Речь об элементарном внимании. Этого не хватило. Отсюда и ошибки.

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