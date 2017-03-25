Сборная Швеции по футболу разгромила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная Швеции дома победила команду Белоруссии со счетом 4:0 в матче группы А отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.
Мячи забили Эмиль Форсберг, который на 19-й минуте реализовал пенальти и на 49-й оформил дубль, Маркус Берг (57) и Исаак Телин (77).
Шведы одержали третью победу в пяти играх, догнав в турнирной таблице лидировавших французов. Обе команды имеют по 10 очков.
Сборная Белоруссии не имеет на своем счету побед в текущем отборочном турнире и с двумя очками занимает пятое, предпоследнее место.
Результаты других матчей:
Швейцария — Латвия 1:0.
Андорра — Фарерские острова — 0:0.
Кипр — Эстония — 0:0.
Босния и Герцеговина — Гибралтар — 5:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter