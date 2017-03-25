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25 марта 2017, 22:29 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Швеции по футболу разгромила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная Швеции дома победила команду Белоруссии со счетом 4:0 в матче группы А отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мячи забили Эмиль Форсберг, который на 19-й минуте реализовал пенальти и на 49-й оформил дубль, Маркус Берг (57) и Исаак Телин (77).

Шведы одержали третью победу в пяти играх, догнав в турнирной таблице лидировавших французов. Обе команды имеют по 10 очков.

Сборная Белоруссии не имеет на своем счету побед в текущем отборочном турнире и с двумя очками занимает пятое, предпоследнее место.

Результаты других матчей:

Швейцария — Латвия 1:0.

Андорра — Фарерские острова — 0:0.

Кипр — Эстония — 0:0.

Босния и Герцеговина — Гибралтар — 5:0.

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