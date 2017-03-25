Квалификация ЧМ-2018. Шведы в Стокгольме нанесли разгромное поражение белорусам
Сборная Беларуси на выезде проиграла команде Швеции в матче квалификации чемпионата мира-2018 — 0:4. Второй и третий мячи хозяева забили после ошибок голкипера Андрея Горбунова. Для гостей встреча стала первой под руководством главного тренера Игоря Криушенко.
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ШВЕЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 4:0
СТОКГОЛЬМ. «Френдс Арена». Начало — в 20.00.
Судья — Харальд Лехнер (Австрия).
ШВЕЦИЯ: Р. Ольсен — Лустиг, П. Янссон, Гранквист (к), Аугустинссон — Дурмаз (Клаэссон, 85), Хильемарк, Экдаль (Юханссон, 69), Форсберг — Берг, Тойвонен (Телин, 84).
Запасные: Юнссон, Нордтфельдт, Себ. Ларссон, Хеландер, Крафт, Хульт, Сэм Ларссон, Нюман.
БЕЛАРУСЬ: Горбунов — Шитов, Мартынович (к), Политевич, Филипенко, Бордачев (М. Володько, 69) — Риос, Брессан, Маевский (Драгун, 66), Гордейчук — Сигневич (Родионов, 71).
Запасные: Гутор, Черник, Поляков, Скавыш, Савицкий, Стасевич, Кендыш, Кисляк, Сиваков.
ГОЛЫ: 1:0 — Форсберг (19, с пенальти за фол против Берга). 2:0 — Форсберг (49). 3:0 — Берг (57, пас — Аугустинссон). 4:0 — Телин (78, пас — Хильемарк).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мартынович (25).
Группа «А»: Швеция — 10 очков (5 игр), Франция — 10 (4), Голландия — 7 (4), Болгария — 6 (4), Беларусь — 2 (5), Люксембург — 1 (4).
Теперь сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против команды Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.
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