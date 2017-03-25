Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону может получить имя Виктора Понедельника после ЧМ-2018
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Арена «Олимп-2» в Ростове-на- Дону может быть переименована после чемпионата мира 2018 года в честь чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству области.
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«Название стадиона “Олимп-2” нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 млн рублей», — сказал источник.
Стадион «Олимп-2» в
Известный в прошлом футболист является уроженцем
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