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25 марта 2017, 21:31 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону может получить имя Виктора Понедельника после ЧМ-2018

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Арена «Олимп-2» в Ростове-на- Дону может быть переименована после чемпионата мира 2018 года в честь чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству области.

На чемпионате мира Олимп-2 будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд. Увеличить
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«Название стадиона “Олимп-2” нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 млн рублей», — сказал источник.

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название арена носит с 2007 года. На чемпионате мира 2018 года «Олимп-2» будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.

Известный в прошлом футболист является уроженцем Ростова-на-Дону. Почти всю свою карьеру он провел, выступая за «Ростсельмаш» и ростовский СКА, за которые сыграл более 200 матчей. В составе сборной СССР нападающий стал чемпионом Европы — 1960 и серебряным призером европейского первенства 1964 года. 22 мая Виктору Понедельнику исполнится 80 лет.
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