Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону может получить имя Виктора Понедельника после ЧМ-2018

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«Название стадиона “Олимп-2” нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 млн рублей», — сказал источник.

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название арена носит с 2007 года. На чемпионате мира 2018 года «Олимп-2» будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.