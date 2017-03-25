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25 марта 2017, 20:36 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Стоимость билетов на матч Армения — Казахстан составит от 8 до 25 долларов

Озвучены цены на билеты матча отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Озвучены цены на билеты матча отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Стоимость билетов на игру отборочного раунда чемпионата мира-2018 между национальными сборными Армении и Казахстана составит от 8 до 25 долларов.

Напомним, что игра состоится завтра в 22:00 по времени Астаны.

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