Бородюк объяснил отсутствие Меркеля в сборной Казахстана

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— В одном из интервью вы сказали, чти сборные Армении и Кипра похожи. Чем именно?

— Действительно обе команды похожи, имею ввиду в техническом плане. Армянские футболисты еще в советские времена отличались своей техникой. По этому этот матч был очень важен для нас. Первый тайм неплохо играли, затем были ошибки. Но эта игра уже в прошлом. На собрании разбирали ошибки, надеюсь завтра во время игры таких ошибок не будет.

— При всем уважении к сборной Кипра, в этой сборной нет игрока уровня Мхитаряна. Будете ли менять игру команды из-за Мхитаряна и установить персональную опеку?

— Футбол командная игра, играют 11 футболистов. Конечно, в любой команде есть свои лидеры, в Армении лидером является Мхитарян. Но только командной игрой можно решать большие задачи. На футбольном поле играет команда. Мы как тренеры в этом плане работаем над командной игрой. Индивидуальности всегда были, но футбол это 11 футболистов, плюс те игроки, которые на скамейке.

— Каков план игру вашей команды? Поделитесь?

— План на игру остается внутри команды. А так, в футболе, всего один план — выиграть. Что касается тактических тонкостей, то это обсуждается только внутри команды.

— Сыграет ли Логвиненко? Планируете пригласить Меркеля?

— Мы следим за игрой Меркеля в Бундеслиге. Но сейчас он без игровой практики, и приглашать футболистов у которых нет практики, нецелесообразно. Здесь у нас 4 дня на подготовку. Приглашаются те футболисты, у которых есть практика. Но мы за ним следим, если будет играть, пригласим. Он талантливый футболист. Что касается Логвиненко, то, посмотрим на сегодняшней тренировке. У него был маленький дискомфорт. Обсудим с врачами, если разрешат, сыграет.

— После игры с Монтенегро сборная Армении не играла. Какие сюрпризы ожидаете завтра от сборной Армении?

— Не знаю, покажет сама игра. Но надеюсь, что обе команды покажут качественный футбол, болельщикам понравиться этот матч. Обычно в таких матчах прежде всего проявляются характер, индивидуальное мастерство. В спорте есть правило — побеждает сильнейший. Я думаю, завтра будет очень хороший матч в плане футбола.

Напомним, встреча сборных состоится 26 марта в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Армения и Казахстан являются аутсайдерами отборочной группы E — в активе команд три и два очка соответственно после четырех игр.