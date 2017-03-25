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25 марта 2017, 18:36 | Футбол: Чемпионат мира | «Прессбол»

Николай Ходасевич и Василий Хомутовский прокомментируют матч Швеция — Беларусь

Матч квалификации ЧМ-2018 Швеция — Беларусь на ТВ обслужат Николай Ходасевич и Василий Хомутовский.

Игра национальной сборной состоится в Стокгольме сегодня, 25 марта. Противостояние на стадионе «Френдс-Арена» начнется в 20.00 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против команды Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.

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Новости Чемпионата мира

Сборная Беларуси проведет первый матч под руководством Игоря Криушенко

Сборная Беларуси проведет первый матч под руководством Игоря Криушенко

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня проведут гостевой отборочный матч чемпионата мира-2018 против команды Швеции. Это будет дебют Игоря Криушенко на посту главного тренера белорусской сборной, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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