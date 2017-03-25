Игра национальной сборной состоится в Стокгольме сегодня, 25 марта. Противостояние на стадионе «Френдс-Арена» начнется в 20.00 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против команды Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.