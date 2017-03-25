Де Бьязи: Никогда не думал, что увижу подобное от албанских болельщиков

Встреча, проходившая в Палермо, была остановлена во втором тайме, так как фанаты гостей начали бросать на поле файеры.



«Я был очень расстроен произошедшим. Я увидел другую сторону албанских болельщиков, то, чего не видел за все годы моей работы здесь. Я был поражён и мне было больно видеть эти сцены. Никогда не думал, что увижу подобное от албанских болельщиков.



У меня отличные отношения с фанатами, знаю, что они всегда вели себя добросовестно, и не понимаю, что произошло сегодня вечером», — приводит слова де Бьязи Football Italia.