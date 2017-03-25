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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29199606/
25 марта 2017, 10:37 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Де Бьязи: Никогда не думал, что увижу подобное от албанских болельщиков

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи выразил разочарование поведением албанских болельщиков во время матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 со сборной Италии (0:2).

Встреча, проходившая в Палермо, была остановлена во втором тайме, так как фанаты гостей начали бросать на поле файеры.

«Я был очень расстроен произошедшим. Я увидел другую сторону албанских болельщиков, то, чего не видел за все годы моей работы здесь. Я был поражён и мне было больно видеть эти сцены. Никогда не думал, что увижу подобное от албанских болельщиков.

У меня отличные отношения с фанатами, знаю, что они всегда вели себя добросовестно, и не понимаю, что произошло сегодня вечером», — приводит слова де Бьязи Football Italia.

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа G Renzo Barbera
Италия 2:0 Албания
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Джампьеро Вентура Джованни Де Бьязи
Голы
12′ Даниэле Де Росси  
71′ Чиро Иммобиле  
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Давиде Дзаппакоста 22
Маттиа Де Шильо 2
Андреа Барцальи 15
Леонардо Бонуччи 19
Антонио Кандрева 6
Лоренцо Инсинье 7
Андреа Белотти 9
Чиро Иммобиле 11
Марко Верратти 10
Даниэле Де Росси 16
1 Томас Стракоша
4 Эльсеид Хюсай
7 Анси Аголли (к) 24′
5 Фредерик Весели 70′
18 Арлинд Айети
9 Ледиан Мемушай 11′
16 Соколь Чикалеши 75′
13 Бурим Кукели 78′
8 Мигьен Баша 88′
15 Лиридон Латифи
2 Анди Лила 68′
10 Армандо Садику
21 Одисе Роши 78′
6 Эрос Грезда
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 1
12 Угловые 3
14 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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