Сборная Новой Зеландии победила команду Фиджи в отборе ЧМ-2018 в Океании
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Футболисты сборной Новой Зеландии нанесли гостевое поражение команде Фиджи в матче отборочного турнира (зона — Океания) чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.
Встреча группы A, состоявшаяся в субботу в Лаутоке (Фиджи), завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Кристофер Вуд (48-я минута, с пенальти) и Марко Рохас (55).
Сборная Новой Зеландии с 7 очками занимает первое место в группе. Следом идут команды Новой Каледонии (1 балл) и Фиджи (0).
Сборные Новой Зеландии и Фиджи вновь сыграют между собой 28 марта в Веллингтоне.
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