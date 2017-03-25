Сборная Новой Зеландии победила команду Фиджи в отборе ЧМ-2018 в Океании

Встреча группы A, состоявшаяся в субботу в Лаутоке (Фиджи), завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Кристофер Вуд (48-я минута, с пенальти) и Марко Рохас (55).

Сборная Новой Зеландии с 7 очками занимает первое место в группе. Следом идут команды Новой Каледонии (1 балл) и Фиджи (0).

Сборные Новой Зеландии и Фиджи вновь сыграют между собой 28 марта в Веллингтоне.