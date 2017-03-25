Сборная Беларуси проведет первый матч под руководством Игоря Криушенко

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Встреча на стокгольмской «Френдс-Арене» (вместимость — 54 тыс. зрителей) начнется в 20.00 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 2». Судить поединок белорусских и шведских футболистов будет бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.

Белорусская дружина крайне неудачно провела первый отрезок соревнований в квалификационной группе А, набрав всего 2 очка из 12 возможных. Под началом Александра Хацкевича белорусы провели 4 встречи: с Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях). Провальный старт стал причиной отставки тренерского штаба Александра Хацкевича. Хотя у сборной Беларуси практически не осталось шансов на выход в финальную стадию мирового первенства, Игорь Криушенко и его ассистенты будут настраивать своих подопечных на игру с полной самоотдачей в каждом матче. Ранее сборные Беларуси и Швеции встречались между собой трижды, и неизменно успех был на стороне скандинавов: — 2:1, 5:1, 1:0.

Кроме поединка в Стокгольме сегодня в этой группе состоятся еще две игры: Люксембург — Франция, Болгария — Нидерланды. Турнирное положение перед сегодняшними встречами: Франция — 10 очков (разница мячей — 7−2), Нидерланды — 7 (8−4), Швеция — 7 (6−3), Болгария — 6 (6−10), Беларусь — 2 (2−6), Люксембург — 1 (5−9).

Сегодня матчи 5-го тура состоятся еще в двух квалификационных группах:

В — Швейцария — Латвия, Андорра — Фарерские острова, Португалия — Венгрия. Турнирное положение после четырех туров: Швейцария — 12 (9−3), Португалия — 9 (16−3), Венгрия — 7 (8−3), Фарерские острова — 4 (2−8), Латвия — 3 (2−8), Андорра — 0 (1−13).

Н — Босния и Герцеговина — Гибралтар — 3:1, Бельгия — Греция. Турнирное положение: Бельгия — 12 (21−1), Греция — 10 (9−2), Босния и Герцеговина — 7 (8−5), Кипр — 3 (3−8), Эстония — 3 (5−15), Гибралтар — 0 (2−17).

Еще в трех группах встречи 5-го тура прошли 24 марта:

D — Ирландия — Уэльс — 0:0, Грузия — Сербия — 1:3, Австрия — Молдова — 2:0. Турнирное положение после пяти игровых дней: Ирландия — 11 (7−3), Сербия — 11 (12−6), Уэльс — 7 (8−4), Австрия — 7 (8−7), Грузия — 2 (4−8), Молдова — 1 (2−13).

G — Испания — Израиль — 4:1, Италия — Албания — 2:0, Лихтенштейн — Македония — 0:3. Турнирное положение: Испания — 13 (19−2), Италия — 13 (13−4), Израиль — 9 (9−6), Албания — 6 (4−8), Македония — 3 (7−11), Лихтенштейн — 0 (1−19).

I — Хорватия — Украина — 1:0, Косово — Исландия — 1:2, Турция — Финляндия — 2:0. Турнирное положение: Хорватия — 13 (11−1), Исландия — 10 (8−6), Украина — 8 (7−4), Турция — 8 (7−5), Финляндия — 1 (3−8).

В остальных группах игры состоятся в воскресенье, 26 марта:

С — Сан-Марино — Чехия, Северная Ирландия — Норвегия, Азербайджан — Германия. Турнирное положение после пяти игровых дней: Германия — 12 (16−0), Северная Ирландия — 7 (8−2), Азербайджан — 7 (2−4), Чехия — 5 (2−4), Норвегия — 3 (5−7), Сан-Марино — 0 (1−17).

Е — Армения — Казахстан, Черногория — Польша, Румыния — Дания. Турнирное положение: Польша — 10 (10−5), Черногория — 7 (9−4), Дания — 6 (7−5), Румыния — 5 (6−4), Армения — 3 (4−10), Казахстан — 2 (3−11).

F — Англия — Литва. Шотландия — Словения, Мальта — Словакия. Турнирное положение: Англия — 10 (6−0), Словения — 8 (4−2), Словакия — 6 (7−2), Литва — 5 (5−7), Шотландия — 4 (6−8), Мальта — 0 (1−10).