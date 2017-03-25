Рекорд Буффона и первая неудача Шевченко. 5 событий игр отбора ЧМ-2018

Тысяча Буффона

Джанлуиджи Буффон провёл в пятницу уже 1000-й матч в карьере! 39-летний голкипер сборной Италии и «Ювентуса» вышел на поле в домашней встрече с Албанией в рамках отборочного цикла ЧМ-2018. Эта игра стала для Буффона не только юбилейной, но и рекордной. Джанлуиджи сыграл в составе сборной Италии в 168-й раз и обошёл по количеству выступлений за европейские сборные испанца Икера Касильяса и латвийца Виталия Астафьева, на счету которых по 167 матчей.



Команда преподнесла великолепный подарок Буффону в праздничный вечер. Сборная Италии выиграла у албанцев со счётом 2:0, а сам голкипер выдал «сухарь». Даниэле Де Росси в начале игры реализовал пенальти за фол на Андреа Белотти, а Чиро Иммобиле в концовке удачно пробил головой. Немного испортили атмосферу только фанаты гостей: албанцы использовали пиротехнику, из-за чего матч прерывался почти на 10 минут.



Буффон дебютировал за сборную Италии в России, выйдя на замену в октябре 1997 года в стыковой игре ЧМ-1998. Последний матч за национальную команду, а может, вообще в карьере Джанлуиджи планирует сыграть тоже в нашей стране — на ЧМ-2018. Остаётся пожелать ему исполнить мечту и красиво уйти со сцены.

Диего Коста забивает

Тем временем сборная Испании не позволила итальянцам выйти в единоличные лидеры группы G по количеству набранных очков. Команда Хулена Лопетеги принимала в Хихоне сборную Израиля и одержала достаточно лёгкую победу, забив три гола менее чем за час игры. К слову, у гостей 90 минут отыграл полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.

Цитата Джанлуиджи Буффон провёл в пятницу уже тысячный матч в карьере!

Можно утверждать, что испанцы и итальянцы отодвинули в этом туре израильтян и албанцев от пирога, практически выключив их из борьбы за первое-второе места. Обращает на себя внимание очередной гол Диего Косты за сборную Испании. Это уже четвёртый мяч натурализованного бразильца в нынешнем отборочном цикле. До этого Диего Коста дважды огорчил Лихтенштейн и забил гол в Албании. Теперь нападающий «Челси» отличился ударом головой после передачи Тьяго Алькантары со стандарта. Похоже, Диего Коста в команде Лопетеги чувствует себя увереннее и комфортнее, чем раньше, когда испанскую сборную тренировал Висенте дель Боске.



Автором одного из забитых мячей хозяев стал также полузащитник Давид Сильва. Игрок «Манчестер Сити» сравнялся по количеству голов за сборную с Фернандо Йерро (по 29) и теперь уступает только Давиду Вилье, Раулю и Фернандо Торресу.

Феноменальный Тадич

Непредсказуемая сборная Сербии ещё на шаг приблизилась к попаданию на чемпионат мира. Команда бывшего тренера «Локомотива», «Химок», «Краснодара» и «Амкара» Славолюба Муслина переиграла на выезде сборную Грузии — 3:1. Теперь у сербов три победы и две ничьи при отсутствии поражений.



Между тем игра в Тбилиси началась для гостей неудачно — с пропущенного уже на 5-й минуте гола. Но затем своё веское слово опять сказал полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич, чьё выступление в отборочном цикле ЧМ-2018 кроме как феноменальным не назовёшь. В пяти турах самый результативный игрок этого цикла по системе «гол+пас» забил уже четыре мяча и выдал семь голевых передач. Тадич сравнял счёт с пенальти, а во втором тайме дважды ассистировал партнёрам. С таким настроем Тадич и Ко обязательно завоюют путёвку в Россию.

Цитата Своё веское слово опять сказал полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич, чьё выступление в отборочном цикле ЧМ-2018 кроме как феноменальным не назовёшь.

Добавим, что за сербов сыграл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, а вот полузащитник ЦСКА Зоран Тошич остался в запасе. У хозяев с первых минут вышли голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория, защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия и полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе.



«Реал» плюс «Барселона» — есть победа!

Матч Хорватия — Украина на стадионе «Максимир» в Загребе стал встречей лидеров группы I, в которой помимо этого дуэта на поездку в Россию всерьёз претендуют сборные Исландии и Турции. Команда Андрея Шевченко больше всего опасалась двух ключевых полузащитников хозяев. «Чтобы нейтрализовать Луку Модрича, мы готовились по-особенному. Хотя надо говорить не только про Модрича, но и об Иване Ракитиче. Если дать им свободно играть и принимать мяч, то нам будет очень тяжело. Но тут всё зависит не от отдельных футболистов, а от всей команды», — рассуждал накануне игры полузащитник Тарас Степаненко.

Как ни готовились украинцы к нейтрализации игроков «Реала» и «Барселоны», а за Модричем и Ракитичем всё равно не углядели. Двое из Примеры соорудили атаку на 38-й минуте, которую завершил точным ударом Никола Калинич. Этот гол стал единственным в матче: хорваты, правда, не без труда, удержали преимущество до финального свистка. Сборная Украины впервые потерпела поражение под руководством Шевченко в отборочном цикле ЧМ-2018.

Третья страница новой исландской сказки

Сказка сборной Исландии продолжается и после удивительного Евро-2016. Вполне возможно, что эта по-своему яркая команда пробьётся на российский чемпионат мира. В пятницу исландцы перевернули очередную страницу своей сказочной истории, одержав третью победу в пяти турах отборочного цикла.



Сборная Исландии победила в гостях Косово — 2:1. Соперник, конечно, не самый сильный, но если бы исландцы недооценили новичка турнира или просто дали слабину, то потеряли бы очки. Как это случилось с финнами, которые сыграли с косоварами вничью дома. Впрочем, коллективу Хеймира Хадльгримссона всё равно пришлось непросто. По ударам по воротам соперники оказалась практически наравне, а мяч даже больше контролировала сборная Косово.

Цитата Сказка сборной Исландии продолжается и после удивительного Евро-2016. Вполне возможно, что эта по-своему яркая команда пробьётся на российский чемпионат мира.

Победу гостям обеспечили два гола в первом тайме. Сперва Бьорн Сигурдарсон добил мяч после удара Гилфи Тора Сигурдссона, а затем сам полузащитник «Суонси Сити» реализовал пенальти за фол, совершённый против Биркира Мара Севарссона. И хотя после перерыва сборная Исландии пропустила со «второго этажа», чего, вроде бы, с ней не должно случаться, ей удалось завоевать три очка. Теперь в следующем матче в июне исландцы сразятся дома с хорватами.