Сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики в квалификации ЧМ-2018

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Мехико, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Хавьер Эрнандес (7-я минута) и Нестор Араухо (45).

В других матчах сборная США на своем поле разгромила команду Гондураса — 6:0, а сборная Тринидада и Тобаго дома одолела команду Панамы — 1:0.