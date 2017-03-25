Сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики в квалификации ЧМ-2018
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Футболисты сборной Мексики победили команду Коста-Рики в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Мехико, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Хавьер Эрнандес (7-я минута) и Нестор Араухо (45).
В других матчах сборная США на своем поле разгромила команду Гондураса — 6:0, а сборная Тринидада и Тобаго дома одолела команду Панамы — 1:0.
После трех игр этапа сборная Мексики с 7 очками возглавляет турнирную таблицу в пятом раунде квалификации в зоне КОНКАКАФ. Следом идут команды
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