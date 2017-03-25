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25 марта 2017, 10:25 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики в квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Футболисты сборной Мексики победили команду Коста-Рики в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Мехико, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Хавьер Эрнандес (7-я минута) и Нестор Араухо (45).

В других матчах сборная США на своем поле разгромила команду Гондураса — 6:0, а сборная Тринидада и Тобаго дома одолела команду Панамы — 1:0.

После трех игр этапа сборная Мексики с 7 очками возглавляет турнирную таблицу в пятом раунде квалификации в зоне КОНКАКАФ. Следом идут команды Коста-Рики (6 баллов), Панамы (4), США, Тринидада и Тобаго, Гондураса (все — по 3). На чемпионат мира напрямую выйдут три лучшие команды. Сборная, которая станет четвертой, сыграет в стыковых матчах за путевку на мундиаль с командой из азиатской зоны квалификации.

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