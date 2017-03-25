Хет-трик Демпси помог сборной США разгромить команду Гондураса
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная США крупно победила команду Гондураса в матче 3-го тура шестого раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Встреча на стадионе «Авайя» в
Сан-Хосе (штат Калифорния) завершилась со счетом 6:0.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голы забили Себастьян Лледжет (5-я минута), Майкл Брэдли (27), Клинт Демпси (32, 49, 54) и Кристиан Пулишич (46). 34-летний Демпси стал самым возрастным автором хет- трика в истории сборной США.
Ранее в матчах 3-го тура сборная Тринидада и Тобаго дома обыграла команду Панамы (1:0), а мексиканцы на своем поле взяли верх над сборной
Американцы одержали первую победу в финальном раунде отбора и поднялись на четвертое место, набрав три очка в трех матчах. Лидирует команда Мексики (7 очков), на втором месте идет сборная
Двухкруговой финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.
Матчи следующего тура состоятся в ночь на среду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter