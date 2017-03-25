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25 марта 2017, 10:35 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Хет-трик Демпси помог сборной США разгромить команду Гондураса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная США крупно победила команду Гондураса в матче 3-го тура шестого раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Встреча на стадионе «Авайя» в Сан-Хосе (штат Калифорния) завершилась со счетом 6:0.

Американцы одержали первую победу в финальном раунде отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ. Увеличить
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Голы забили Себастьян Лледжет (5-я минута), Майкл Брэдли (27), Клинт Демпси (32, 49, 54) и Кристиан Пулишич (46). 34-летний Демпси стал самым возрастным автором хет- трика в истории сборной США.

Ранее в матчах 3-го тура сборная Тринидада и Тобаго дома обыграла команду Панамы (1:0), а мексиканцы на своем поле взяли верх над сборной Коста-Рики (2:0).

Американцы одержали первую победу в финальном раунде отбора и поднялись на четвертое место, набрав три очка в трех матчах. Лидирует команда Мексики (7 очков), на втором месте идет сборная Коста-Рики (6), на третьем — Панамы (4), на пятом — Тринидада и Тобаго (3), на шестом — Гондураса (3).

Двухкруговой финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

Матчи следующего тура состоятся в ночь на среду.

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