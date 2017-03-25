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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29198664/
25 марта 2017, 11:13 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Поражение поражению рознь

В пятницу сборная Украины проиграла важный матч отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу команде Хорватии.

В пятницу сборная Украины проиграла важный матч отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу команде Хорватии. Проигран… Увеличить
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Проигран матч главному сопернику в борьбе за 1-е место и выход на ЧМ, соперник увеличил отрыв до 5 очков. Более того, получилось так, что остальные наши конкуренты в борьбе за 1−2 места также выиграли. Исландия вышла на 2-е место в группе, Турция — сравнялась с нами по очкам в борьбе за 3−4 места.

Все ли так печально?

Этот результат, безусловно, не может не тревожить. Позади ровно половина дистанции, а команда находится ровно в середине турнирной таблицы, деля 3−4 места. Ни то, ни другое, не дают никаких шансов на попадание на Мундиаль. Впрочем, все эти цифры, на данный момент, чисто технические. Впереди еще пять матчей, а команда Андрея Шевченко уже не раз показала в этом отборочном турнире, что может сражаться с соперниками. И не только сражаться, а и добывать результат.

Сразу после матча в Загребе, отвечая на вопросы СМИ на послематчевой пресс-конференции, Андрей Шевченко напомнил про старую истину, «поражение поражению рознь» и дал понять, что за это поражение ему нисколечко не стыдно. Тренера совсем не смутил и тот факт, что это поражение стало первым в его карьере главного тренера национальной сборной. «Будем двигаться дальше», — лишь пообещал наставник команды и улыбнулся. В первый раз за все время вчерашнего общения со СМИ. Наверное, в первый раз после матча.

Шевченко — эмоциональный человек и тренер. Его эмоции можно зачастую увидеть и на обычной тренировке, и у кромки поля во время игру, и за пределами футбольных баталий, в личном общении или на той же пресс-конференции.

На пресс-конференцию после вчерашнего матча тренер сборной Украины пришел явно разочарованный. И совсем не скрывал своих эмоций. Он честно признал, что хорваты — фавориты группы. Что нашей команде необходимо продолжать бороться за победу, но не факт, что это получится. Говорил об индивидуальном мастерстве Ракитича и Модрича, которые зачастую могут решить судьбу любого, даже самого сложного матча.

Вместе с тем, Шевченко произнес и ряд других тезисов, которые не могут не обнадежить публику. Так, наставник команды напомнил, что во втором тайме преимущество перешло к сборной Украины. Что мы имели ряд прекрасных моментов для того, чтобы сравнять счет. В конце концов, на поле вышел Артем Беседин, который должен был усилить атакующий потенциал сборной Украины. А ведь в концовке хорваты откровенно отбивались. Чего стоит только эпизод с ударом Андрея Ярмоленко на 79-й минуте, когда вратарь Субашич неуклюже отбил мяч после розыгрыша стандарта игроками сборной Украины.

Сборная Украины, которую пытается построить Шевченко, в пятницу в Загребе показала свой характер. Пусть это и была запоздалая ответная реакция на действия оппонента, уверенно ведшего матч к победе. Но команда показала характер, до конца сохраняла интригу и уходила с поля с высоко поднятой головой.

Победа хорватов была отнюдь не легкой, а их главный тренер Чачич потом высказывал далеко не дежурные комплименты своему визави и его команде.

Второй круг будет для нашей команды не менее сложным. Три гостевые игры с Финляндией, Исландией и Косово, — соперниками, которых «кровь из носу» необходимо побеждать для общего положительного итога отборочного турнира.

Плюс, не менее трудные домашние поединки с Турцией и той же Хорватией. Но настрой Шевченко, то, как он «горит» своей работой, перевешивает все сомнения. У этой команды есть отличные перспективы для того, чтобы добиться итогового положительного результата. Не только второго, а, вполне может быть, и первого места. Ответный матч с хорватами мы будем играть дома, при своих болельщиках. Почему бы не «ответить» сопернику за вчерашнюю игру в Загребе.

Кроме эмоций, эта команда зачастую уже показывает весьма зрелый и содержательный футбол. Команда не позволяет себе опускаться ниже определенного уровня, уверенно обыгрывая Финляндию и Косово. Команда забила два гола в гостевом матче с Турцией, пусть и два пропустила.

Не хватает совсем чуть-чуть, но как раз для этого и есть второй круг. Шевченко может и должен свести все к общему знаменателю. Он для этого достаточно опытен, как бывший игрок, и умен, как действующий тренер. Его рассуждения, равно как и эмоции, не могут оставлять равнодушными.

Есть большая доля уверенности в том, что осенью, по завершении группового этапа отборочного турнира наша команда будет совсем в другом турнирном положении. А матч в Загребе мы будем вспоминать с легкой тенью усмешки: «Проехали. Будем двигаться дальше».

Кирилл Стадниченко

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа I Maksimir
Хорватия 1:0 Украина
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Анте Чачич Андрей Шевченко
Голы
38′ Никола Калинич  
Составы
Даниэль Субашич  
Тин Едвай  
Йосип Пиварич  
Матей Митрович  
Домагой Вида  
Лука Модрич (к)  
Милан Бадель  
Марио Манджукич  
79′ Иван Ракитич  
Матео Ковачич  
90′ Марсело Брозович  
Марко Рог  
87′ Никола Калинич  
Андрей Крамарич  
  Андрей Пятов
  Александр Кучер
  Богдан Бутко
  Николай Матвиенко
  Иван Ордец
  Андрей Ярмоленко
  Тарас Степаненко
  Евгений Коноплянка
  Виктор Коваленко 85′
  Артем Беседин
  Руслан Ротань (к) 77′ 37′
  Сергей Сидорчук
  Артем Кравец 59′
  Евгений Селезнев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 5
16 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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