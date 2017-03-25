Капитан сборной Ирландии получил перелом ноги в отборочном матче ЧМ-2018
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Капитан сборной Ирландии по футболу Шеймус Коулман получил перелом ноги в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Ирландцы на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса — 0:0.
Инцидент произошел на 69-й минуте матча после опасного подката игрока сборной Уэльса Нила Тэйлора. Защитник ирландцев покинул поле на носилках, Тэйлор получил красную карточку и был удален с поля.
После матча главный тренер команды Ирландии Мартин О’Нил подтвердил в интервью SkySports, что Коулмэн, выступающий за английский «Эвертон», получил перелом ноги.
В отборочной группе D ирландцы занимают второе место, набрав 11 очков. На первой строчке идет сборная Сербии (11 очков), которая опережает ирландцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Главные тренеры
|Мартин О`Нилл
|Крис Коулман
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|14
|Удары (всего)
|8
|1
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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