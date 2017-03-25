Капитан сборной Ирландии получил перелом ноги в отборочном матче ЧМ-2018

Ирландцы на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса — 0:0.

Инцидент произошел на 69-й минуте матча после опасного подката игрока сборной Уэльса Нила Тэйлора. Защитник ирландцев покинул поле на носилках, Тэйлор получил красную карточку и был удален с поля.

После матча главный тренер команды Ирландии Мартин О’Нил подтвердил в интервью SkySports, что Коулмэн, выступающий за английский «Эвертон», получил перелом ноги.

В отборочной группе D ирландцы занимают второе место, набрав 11 очков. На первой строчке идет сборная Сербии (11 очков), которая опережает ирландцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.