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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29198332/
25 марта 2017, 10:36 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Капитан сборной Ирландии получил перелом ноги в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Капитан сборной Ирландии по футболу Шеймус Коулман получил перелом ноги в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Ирландцы на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса — 0:0.

Инцидент произошел на 69-й минуте матча после опасного подката игрока сборной Уэльса Нила Тэйлора. Защитник ирландцев покинул поле на носилках, Тэйлор получил красную карточку и был удален с поля.

После матча главный тренер команды Ирландии Мартин О’Нил подтвердил в интервью SkySports, что Коулмэн, выступающий за английский «Эвертон», получил перелом ноги.

В отборочной группе D ирландцы занимают второе место, набрав 11 очков. На первой строчке идет сборная Сербии (11 очков), которая опережает ирландцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа D Aviva Stadium
Ирландия 0:0 Уэльс
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мартин О`Нилл Крис Коулман
Составы
Даррен Рэндолф  
Джон О`Ши  
Ричард Кио  
Стивен Уорд  
Глен Уилан  
Джефф Хендрик  
Джеймс Макклин  
Шейн Лонг  
Джонатан Уолтерс  
72′ Шеймус Коулман (к)  
Сайрус Кристи  
46′ 79′ Дэвид Мейлер  
90+1′ Эйден Макгиди  
  Уэйн Хеннесси
  Крис Гантер
  Эшли Уильямс (к)
  Нил Тэйлор 69′
  Бен Дэйвис
  Джеймс Честер
  Аарон Рэмси 56′
  Джо Аллен
  Гарет Бэйл 68′
  Джо Ледли 72′
  Эшли Ричардс
  Хэл Робсон-Кану 45′
  Сэм Воукс
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 8
1 Удары в створ 2
7 Угловые 6
12 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Ирландии
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