Шевченко: Результат негативный, но еще ничего не потеряно
В Загребе состоялась послематчевая
пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после поражения от команды Хорватии, сообщает корреспондент УНИАН.
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«Игра сложилась из эпизодов. Когда у Хорватии в определенной фазе игры было преимущество, они его реализовали. Нам то же самое сделать не удалось. Результат, конечно, негативный, но еще ничего не потеряно. У хорватов есть серьезное преимущество, но мы продолжаем бороться», — начал Шевченко.
Говоря о своих подопечных, Шевченко отметил: «У нас любой игрок должен завоевывать место в составе. Нет неприкасаемых. Игроки приезжают на сбор, мы их смотрим, а потом делаем выводы. Сегодня были игроки, которые хорошо проявили себя, были те, кто не смог полностью реализовать себя. Но это не значит, что они не получат места в команде в будущем. Равно, как и то, что сыгравшие сегодня хорошо, гарантировали себе место в команде в будущих матчах».
«Игра сегодня у нас местами получалась, местами — нет. У хорватов есть два суперигрока — Модрич и Ракитич. Кстати, Модрич организовал голевой момент. Мы строили нашу игру не только на прессинге, мы должны были контратаковать. К сожалению, несколько ошибок перечеркнули все усилия».
«Украина и Хорватия — две абсолютно разные команды, по стилю, по действиям на поле. Мы изучили соперника, мы прекрасно понимали, что нас ждет. Мы по стилю играли в свой футбол, моментами это получалось. Я видел то, что хотел видеть от своей команды».
«Первое поражение в тренерской карьере? Выигрывать всегда невозможно. Поражения приходят и уходят. Что касается сегодняшнего матча, то можно проигрывать
«Замена на Беседина? Я чувствовал, что мы имеем преимущество. Хотелось его развить. Я считаю, что мы абсолютно правильно сделали, попытавшись усилить атаку», — заключил тренер.
Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина завершился со счетом 1:0. Единственный гол на счету
|Анте Чачич
|Андрей Шевченко
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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