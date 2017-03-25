Шевченко: Результат негативный, но еще ничего не потеряно

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«Игра сложилась из эпизодов. Когда у Хорватии в определенной фазе игры было преимущество, они его реализовали. Нам то же самое сделать не удалось. Результат, конечно, негативный, но еще ничего не потеряно. У хорватов есть серьезное преимущество, но мы продолжаем бороться», — начал Шевченко.

Говоря о своих подопечных, Шевченко отметил: «У нас любой игрок должен завоевывать место в составе. Нет неприкасаемых. Игроки приезжают на сбор, мы их смотрим, а потом делаем выводы. Сегодня были игроки, которые хорошо проявили себя, были те, кто не смог полностью реализовать себя. Но это не значит, что они не получат места в команде в будущем. Равно, как и то, что сыгравшие сегодня хорошо, гарантировали себе место в команде в будущих матчах».

«Игра сегодня у нас местами получалась, местами — нет. У хорватов есть два суперигрока — Модрич и Ракитич. Кстати, Модрич организовал голевой момент. Мы строили нашу игру не только на прессинге, мы должны были контратаковать. К сожалению, несколько ошибок перечеркнули все усилия».

«Украина и Хорватия — две абсолютно разные команды, по стилю, по действиям на поле. Мы изучили соперника, мы прекрасно понимали, что нас ждет. Мы по стилю играли в свой футбол, моментами это получалось. Я видел то, что хотел видеть от своей команды».

«Первое поражение в тренерской карьере? Выигрывать всегда невозможно. Поражения приходят и уходят. Что касается сегодняшнего матча, то можно проигрывать по-разному. Сегодня мы проиграли при достойной игре. Пойдем дальше».

«Замена на Беседина? Я чувствовал, что мы имеем преимущество. Хотелось его развить. Я считаю, что мы абсолютно правильно сделали, попытавшись усилить атаку», — заключил тренер.