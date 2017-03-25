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25 марта 2017, 1:48 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Шевченко: Результат негативный, но еще ничего не потеряно

В Загребе состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после поражения от команды Хорватии, сообщает корреспондент УНИАН.

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«Игра сложилась из эпизодов. Когда у Хорватии в определенной фазе игры было преимущество, они его реализовали. Нам то же самое сделать не удалось. Результат, конечно, негативный, но еще ничего не потеряно. У хорватов есть серьезное преимущество, но мы продолжаем бороться», — начал Шевченко.

Говоря о своих подопечных, Шевченко отметил: «У нас любой игрок должен завоевывать место в составе. Нет неприкасаемых. Игроки приезжают на сбор, мы их смотрим, а потом делаем выводы. Сегодня были игроки, которые хорошо проявили себя, были те, кто не смог полностью реализовать себя. Но это не значит, что они не получат места в команде в будущем. Равно, как и то, что сыгравшие сегодня хорошо, гарантировали себе место в команде в будущих матчах».

«Игра сегодня у нас местами получалась, местами — нет. У хорватов есть два суперигрока — Модрич и Ракитич. Кстати, Модрич организовал голевой момент. Мы строили нашу игру не только на прессинге, мы должны были контратаковать. К сожалению, несколько ошибок перечеркнули все усилия».

«Украина и Хорватия — две абсолютно разные команды, по стилю, по действиям на поле. Мы изучили соперника, мы прекрасно понимали, что нас ждет. Мы по стилю играли в свой футбол, моментами это получалось. Я видел то, что хотел видеть от своей команды».

«Первое поражение в тренерской карьере? Выигрывать всегда невозможно. Поражения приходят и уходят. Что касается сегодняшнего матча, то можно проигрывать по-разному. Сегодня мы проиграли при достойной игре. Пойдем дальше».

«Замена на Беседина? Я чувствовал, что мы имеем преимущество. Хотелось его развить. Я считаю, что мы абсолютно правильно сделали, попытавшись усилить атаку», — заключил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина завершился со счетом 1:0. Единственный гол на счету экс-игрока «Днепра» а ныне итальянской «Фиорентины» Николы Калинича.

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа I Maksimir
Хорватия 1:0 Украина
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Анте Чачич Андрей Шевченко
Голы
38′ Никола Калинич  
Составы
Даниэль Субашич  
Тин Едвай  
Йосип Пиварич  
Матей Митрович  
Домагой Вида  
Лука Модрич (к)  
Милан Бадель  
Марио Манджукич  
79′ Иван Ракитич  
Матео Ковачич  
90′ Марсело Брозович  
Марко Рог  
87′ Никола Калинич  
Андрей Крамарич  
  Андрей Пятов
  Александр Кучер
  Богдан Бутко
  Николай Матвиенко
  Иван Ордец
  Андрей Ярмоленко
  Тарас Степаненко
  Евгений Коноплянка
  Виктор Коваленко 85′
  Артем Беседин
  Руслан Ротань (к) 77′ 37′
  Сергей Сидорчук
  Артем Кравец 59′
  Евгений Селезнев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 5
16 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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