Сборная Испании разгромила команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная Испании одержала крупную победу над командой Израиля со счетом 4:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
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В составе победителей голы забили Давид Сильва (13-я минута), Витоло (45), Диего Коста (51), Иско (88). У израильтян отличился Лиор Рафаэлов (76).
В турнирной таблице группы G испанцы занимают первое место, набрав 13 очков, сборная Израиля идет на третьей строчке (9 очков).
В матчах отборочного турнира группы D сборная Австрии дома победила команду Молдавии (2:0), а ирландцы на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса (0:0). В группе D лидирует сборная Сербии (11 очков), второе место занимает команда Ирландии (11), третье — Уэльса (7), четвертое — Австрии (7), пятое — Грузии (2), шестое — Молдавии (1).