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25 марта 2017, 1:13 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Испании разгромила команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная Испании одержала крупную победу над командой Израиля со счетом 4:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Испанцы победили со счетом 4:1. Увеличить
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В составе победителей голы забили Давид Сильва (13-я минута), Витоло (45), Диего Коста (51), Иско (88). У израильтян отличился Лиор Рафаэлов (76).

В турнирной таблице группы G испанцы занимают первое место, набрав 13 очков, сборная Израиля идет на третьей строчке (9 очков).

В матчах отборочного турнира группы D сборная Австрии дома победила команду Молдавии (2:0), а ирландцы на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса (0:0). В группе D лидирует сборная Сербии (11 очков), второе место занимает команда Ирландии (11), третье — Уэльса (7), четвертое — Австрии (7), пятое — Грузии (2), шестое — Молдавии (1).

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа G El Molinon
Испания 4:1 Израиль
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Элиша Леви
Голы
13′ Давид Сильва  
45+1′ Виктор Мачин Перес Витоло  
51′ Диегу Коста  
88′ Франсиско Роман Иско  
  Лиор Рафаэлов 76′
Составы
Давид де Хеа 1
Даниэль Карвахаль 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Серхио Рамос (к) 15
Серхио Бускетс 5
Диегу Коста 19
Давид Сильва 21
70′ Андрес Иньеста 6
Франсиско Роман Иско 22
63′ Тиагу Алькантара 10
Коке 8
83′ Виктор Мачин Перес Витоло 11
Яго Аспас 17
16 Офир Марсиано
2 Эли Даса 77′
5 Рами Гершон
17 Шир Цедек
9 Лиор Рафаэлов
7 Эран Захави (к)
6 Бибрас Натхо
8 Альмог Коэн
21 Эйтан Тиби 19′
3 Талеб Тавата
12 Таль II Бен-Хаим 64′
10 Томер Хемед
16 Дан Эйнбиндер 60′
22 Давид Келтьенс
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 2
8 Фолы 13
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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