Сборная Италии в 1000-м матче Буффона «всухую» переиграла Албанию

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В составе победителей голами отметили Даниэле Де России, реализовавший пенальти на 12-й минуте и Чиро Иммобиле, забивший на 71-й минуте.

На 56-й минуте арбитр встречи Славко Винчич приостановил игру на восемь минут из-за петард и дымовых шашек, брошенных с трибун.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">L'arbitro sospende la partita per il lancio di petardi e fumogeni dagli spalti.<a href="https://twitter.com/hashtag/ItaliaAlbania?src=hash">#ItaliaAlbania</a> ???? 1-0 <a href="https://twitter.com/hashtag/DeRossi?src=hash">#DeRossi</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ItaAlb?src=hash">#ItaAlb</a> <a href="https://t.co/k2zzlBdT36">pic.twitter.com/k2zzlBdT36</a></p>— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) <a href="https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/845380407726133249">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стоит отметить, что голкипер хозяев поля Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в своей карьере и стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев. В активе у итальянца 168 матчей за сборную. Он обогнал Икера Касильяса (Испания) и Виталия Астафьева (Латвия), у которых по 167 матчей.

Итальянцы с 13-ю очками делят первую строчку с испанцами в группе G, а Албания расположилась на четвертой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче сборная Албании 11 июня на выезде сыграет с командой Израиля, а подопечные Джампьеро Вентуры в этот же день примут Лихтенштейн.