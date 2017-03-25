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25 марта 2017, 1:17 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Сборная Италии в 1000-м матче Буффона «всухую» переиграла Албанию

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Италии на своем поле обыграла команду Албании со счетом 2:0.

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Италии на своем поле обыграла команду Албании со счетом 2:0. Увеличить
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В составе победителей голами отметили Даниэле Де России, реализовавший пенальти на 12-й минуте и Чиро Иммобиле, забивший на 71-й минуте.

На 56-й минуте арбитр встречи Славко Винчич приостановил игру на восемь минут из-за петард и дымовых шашек, брошенных с трибун.

Стоит отметить, что голкипер хозяев поля Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в своей карьере и стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев. В активе у итальянца 168 матчей за сборную. Он обогнал Икера Касильяса (Испания) и Виталия Астафьева (Латвия), у которых по 167 матчей.

Итальянцы с 13-ю очками делят первую строчку с испанцами в группе G, а Албания расположилась на четвертой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче сборная Албании 11 июня на выезде сыграет с командой Израиля, а подопечные Джампьеро Вентуры в этот же день примут Лихтенштейн.

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа G Renzo Barbera
Италия 2:0 Албания
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Джампьеро Вентура Джованни Де Бьязи
Голы
12′ Даниэле Де Росси  
71′ Чиро Иммобиле  
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Давиде Дзаппакоста 22
Маттиа Де Шильо 2
Андреа Барцальи 15
Леонардо Бонуччи 19
Антонио Кандрева 6
Лоренцо Инсинье 7
Андреа Белотти 9
Чиро Иммобиле 11
Марко Верратти 10
Даниэле Де Росси 16
1 Томас Стракоша
4 Эльсеид Хюсай
7 Анси Аголли (к) 24′
5 Фредерик Весели 70′
18 Арлинд Айети
9 Ледиан Мемушай 11′
16 Соколь Чикалеши 75′
13 Бурим Кукели 78′
8 Мигьен Баша 88′
15 Лиридон Латифи
2 Анди Лила 68′
10 Армандо Садику
21 Одисе Роши 78′
6 Эрос Грезда
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 1
12 Угловые 3
14 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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