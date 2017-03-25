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25 марта 2017, 0:54 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Сборная Украины проиграла Хорватии и опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ

В Загребе завершился отборочный матч Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:1, сообщает корреспондент УНИАН.

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Победный гол в матче на 38-й минуте забил Никола Калинич.

Экс-игрок «Днепра», а ныне футболист итальянской «Фиорентины» получил мяч на линии штрафной площади, развернулся и ударил в угол ворот Андрея Пятова — прыжок вратаря оказался неудачным, мяч влетел в ворота.

Хорваты имели заметное преимущество в первом тайме. Команда неоднократно опасно атаковала, однажды мяч попал в штангу украинских ворот. Много и грубо ошибались игроки сборной Украины Бутко и Кучер.

После перерыва украинцы попытались перехватить инициативу. Наша команда провела несколько опасных атак. А самый выгодный момент на 79-й минуте игры не использовал Андрей Ярмоленко, который из убойной позиции пробил намного выше ворот, добивая мяч после розыгрыша стандарта.

Таким образом, сборная Украины проиграла матч и теперь отстает от лидера отборочного турнира в Группе I сборной Хорватии на 5 очков.

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа I Maksimir
Хорватия 1:0 Украина
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Анте Чачич Андрей Шевченко
Голы
38′ Никола Калинич  
Составы
Даниэль Субашич  
Тин Едвай  
Йосип Пиварич  
Матей Митрович  
Домагой Вида  
Лука Модрич (к)  
Милан Бадель  
Марио Манджукич  
79′ Иван Ракитич  
Матео Ковачич  
90′ Марсело Брозович  
Марко Рог  
87′ Никола Калинич  
Андрей Крамарич  
  Андрей Пятов
  Александр Кучер
  Богдан Бутко
  Николай Матвиенко
  Иван Ордец
  Андрей Ярмоленко
  Тарас Степаненко
  Евгений Коноплянка
  Виктор Коваленко 85′
  Артем Беседин
  Руслан Ротань (к) 77′ 37′
  Сергей Сидорчук
  Артем Кравец 59′
  Евгений Селезнев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 5
16 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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