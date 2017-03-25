Сборная Украины проиграла Хорватии и опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ

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Победный гол в матче на 38-й минуте забил Никола Калинич.

Экс-игрок «Днепра», а ныне футболист итальянской «Фиорентины» получил мяч на линии штрафной площади, развернулся и ударил в угол ворот Андрея Пятова — прыжок вратаря оказался неудачным, мяч влетел в ворота.

Хорваты имели заметное преимущество в первом тайме. Команда неоднократно опасно атаковала, однажды мяч попал в штангу украинских ворот. Много и грубо ошибались игроки сборной Украины Бутко и Кучер.

После перерыва украинцы попытались перехватить инициативу. Наша команда провела несколько опасных атак. А самый выгодный момент на 79-й минуте игры не использовал Андрей Ярмоленко, который из убойной позиции пробил намного выше ворот, добивая мяч после розыгрыша стандарта.

Таким образом, сборная Украины проиграла матч и теперь отстает от лидера отборочного турнира в Группе I сборной Хорватии на 5 очков.