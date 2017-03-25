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25 марта 2017, 0:59 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная Хорватии одержала победу над командой Украины со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Хорватские футболисты укрепили лидерство в отборочной группе набрав 13 очков после пяти туров. Увеличить
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Единственный мяч на 38-й минуте забил Никола Калинич.

В турнирной таблице группы I хорваты занимают первое место, набрав 13 очков, украинские футболисты идут третьими, имея в активе 8 очков.

В параллельном матче в этой группе команда Исландии на выезде оказалась сильнее сборной Косова — 2:1. В турнирной таблице группы I исландцы поднялись на вторую строчку, набрав 10 очков. Сборная Турции идет четвертой (8 очков), Финляндии — пятой (1), Косова — шестой (1).

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа I Maksimir
Хорватия 1:0 Украина
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Анте Чачич Андрей Шевченко
Голы
38′ Никола Калинич  
Составы
Даниэль Субашич  
Тин Едвай  
Йосип Пиварич  
Матей Митрович  
Домагой Вида  
Лука Модрич (к)  
Милан Бадель  
Марио Манджукич  
79′ Иван Ракитич  
Матео Ковачич  
90′ Марсело Брозович  
Марко Рог  
87′ Никола Калинич  
Андрей Крамарич  
  Андрей Пятов
  Александр Кучер
  Богдан Бутко
  Николай Матвиенко
  Иван Ордец
  Андрей Ярмоленко
  Тарас Степаненко
  Евгений Коноплянка
  Виктор Коваленко 85′
  Артем Беседин
  Руслан Ротань (к) 77′ 37′
  Сергей Сидорчук
  Артем Кравец 59′
  Евгений Селезнев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 5
16 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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