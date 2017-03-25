Сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная Хорватии одержала победу над командой Украины со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
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Единственный мяч на 38-й минуте забил Никола Калинич.
В турнирной таблице группы I хорваты занимают первое место, набрав 13 очков, украинские футболисты идут третьими, имея в активе 8 очков.
В параллельном матче в этой группе команда Исландии на выезде оказалась сильнее сборной Косова — 2:1. В турнирной таблице группы I исландцы поднялись на вторую строчку, набрав 10 очков. Сборная Турции идет четвертой (8 очков), Финляндии — пятой (1), Косова — шестой (1).
Главные тренеры
|Анте Чачич
|Андрей Шевченко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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