Безбородов назначен главным арбитром матча отбора ЧМ-2018 Швейцария — Латвия
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между командами Швейцарии и Латвии. Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Боковыми судьями будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, резервным арбитром назначен Алексей Еськов.
Матч Швейцария — Латвия пройдет 25 марта в Женеве.
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