Испания — Израиль. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Израиля.
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Испания: де Хеа, Пике, С. Рамос, Альба, Карвахаль, Бускетс, Иньеста, Тьяго Алькантара, Силва, Витоло, Коста.
Израиль: Марсиано, Даса, Цедек, Тиби, Гершон, Коэн, Натхо, Эйнбиндер, Рафаэлов, Захави,
Матч начнется в 22:45 по Москве.
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