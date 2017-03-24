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24 марта 2017, 22:36 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Испания — Израиль. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Израиля.

Стали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Израиля. Увеличить
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Испания: де Хеа, Пике, С. Рамос, Альба, Карвахаль, Бускетс, Иньеста, Тьяго Алькантара, Силва, Витоло, Коста.

Израиль: Марсиано, Даса, Цедек, Тиби, Гершон, Коэн, Натхо, Эйнбиндер, Рафаэлов, Захави, Бен-Хаим.

Матч начнется в 22:45 по Москве.

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