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24 марта 2017, 22:20 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Сербии обыграла команду Грузии в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

<em>МОСКВА 24 марта. /ТАСС/.</em> Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года который пройдет в России. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Душан Тадич (45-я минута, с пенальти), Александр Митрович (64) и Мият Гачинович (86). У проигравших отличился Ника Качарава (5).

В турнирной таблице группы D сербы занимают первое место, набрав 11 очков, грузины с двумя очками идут пятыми.

В параллельном матче сборная Турции оказалась сильнее команды Финляндии — 2:0. Дублем отметился Дженк Тосун (9, 13). В турнирной таблице группы I турецкие футболисты занимают третье место, набрав восемь очков, финны с одним очком идут пятыми.

24.03.2017 20:00 Отборочный турнир: Группа D Boris Paichadze
Грузия 1:3 Сербия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Владимир Вайсс Славолюб Муслин
Голы
6′ Ника Качарава  
  Душан Тадич 45′
  Александр Митрович 64′
  Мият Гачинович 86′
Составы
Георгий Лория  
Гурам Кашия  
Георгий Наваловский  
Соломон Кверквелия  
Ника Квеквескири  
Джано Ананидзе  
43′ Джаба Канкава (к)  
Ника Качарава  
45′ 70′ Отар Какабадзе  
Гиорги Арабидзе  
90′ Валериане Гвилия  
Джамбул Джигаури  
83′ Валерий Казаишвили  
Георгий Квилитая  
  Владимир Стойкович
  Александр Коларов
  Антонио Рукавина
  Бранислав Иванович (к)
  Никола Максимович
  Неманья Матич
  Лука Миливоевич
  Душан Тадич
  Иван Обрадович 47′
  Ягош Вукович
  Филип Костич 81′
  Мият Гачинович
  Александр Митрович 71′
  Неманья Гудель
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
2 Угловые 8
16 Фолы 15
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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