Сборная Сербии обыграла команду Грузии в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Душан Тадич (45-я минута, с пенальти), Александр Митрович (64) и Мият Гачинович (86). У проигравших отличился Ника Качарава (5).
В турнирной таблице группы D сербы занимают первое место, набрав 11 очков, грузины с двумя очками идут пятыми.
В параллельном матче сборная Турции оказалась сильнее команды Финляндии — 2:0. Дублем отметился Дженк Тосун (9, 13). В турнирной таблице группы I турецкие футболисты занимают третье место, набрав восемь очков, финны с одним очком идут пятыми.
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Славолюб Муслин
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|8
|16
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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