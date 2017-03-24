Проект стадиона в Самаре упростят в попытке успеть к ЧМ-2018
Стройку стадиона «Самара Арена», которая отстает от графика, решили ускорить, но пока внесенные в проект правки не одобрила «Главгосэкспертиза», сообщили РБК представитель заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг» и
вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
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«В начале года подрядчик стадиона направил нам изменения на экспертизу, ему были сделаны замечания, которые он должен исправить», — рассказал РБК представитель «Главгосэкспертизы», уточнив, до сих пор не получил исправленные документы. Однако представитель «Спорт-Инжиниринга» Александр Богомолов выразил уверенность, что проект «Самара Арены» находится на рассмотрении в этом федеральном учреждении.
По словам
Как сообщали самарские СМИ, на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 23 марта был поднят вопрос об упрощении конструкции. Запись этого обсуждения также слышал корреспондент РБК. В частности, депутат губернской Думы Дмитрий Литвинов поинтересовался: «Насколько мне стало известно, сейчас идет упрощение строительства. Ранее планировалась стеклянная крыша, и якобы ее делать не хотят. Так ли это?» Присутствовавший на заседании представитель регионального министерства строительства пояснил в ответ, что в проект внесены изменения, но экспертизу он еще не прошел.
Строительство «Самара Арены» началось в середине 2014 года. Генподрядчиком стадиона выступает ПСО «Казань». Стадион рассчитан на 45 тыс. зрителей. Стоимость «Самара Арены» составляет 18,2 млрд руб. По плану подрядчик должен сдать стадион в декабре 2017 года. В
В январе в интервью «Известиям», глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, «Самара Арена» — единственный «отстающий» стадион. «Пока есть небольшое отставание по срокам строительства, но я надеюсь, что через полтора месяца самарский стадион вернется в график», — сказал Мутко.
В начале марта
На конец марта готовность «Самара Арены», по словам представителя «Спорт-Инжиниринга», оценивается в 60%.
В прошлом году ПСО «Казань» потребовало увеличить смету строительства. В связи с этим власти хотели расторгнуть с подрядчиком контракт, но в итоге пошли на уступки, увеличив смету до 18,2 млрд руб.
В Самаре должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
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