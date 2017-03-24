Маркос Пиззелли: В сборной Казахстана многое поменялось
Полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли в интервью Armsport.am поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
32-летний Пиззелли в 2014 и 2015 годах на клубном уровне выступал за «Актобе», в составе которого забил 12 голов (1 с пенальти) и отдал 15 голевых передач в 55 матчах.
— Маркос, каково Ваше физическое состояние перед предстоящим матчем?
— Я чувствую себя отлично. В Греции не сыграл в основном составе на столько, на сколько я планировал, но это не означает, что я нахожусь в плохом физическом состоянии. Мне уже 32, я провожу отдельные тренировки, чтобы показывать себя с лучшей стороны на международной арене. Так что, я готов к матчу с Казахстаном. Тренер должен решить кто сыграет, но я всегда со 100% готовностью жду своей очереди.
— Маркос, у Вас есть опыт выступлений в Казахстане. Каковы плюсы и минусы этого обстоятельства?
— Многие спрашивают у меня про это. Я знаком с 4−5 футболистами, но сейчас многое поменялось. Сейчас наша команда достаточно осведомлена о возможностях сборной Казахстана. Мы просматриваем матчи с их участием, досконально изучаем все подробности. Не могу сказать о плюсах и минуcах, но мы должны сыграть в свою игру, и показать хороший футбол.
Матч Казахстан — Армения пройдет 26 марта в Ереване и начнется в 21:50 по времени Астаны.
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