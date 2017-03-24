Марченко: Ставрополье имеет хорошие шансы принять команды ЧМ-2018

«На территории России строится 64 базы для 32 команд, не факт, что на какие-то из них команды приедут. Нам уже звонили специалисты из Германии, Франции, спрашивали о наличии баз, температурном режиме в районе их размещения. Кто уже на 100 процентов знает, что выйдет в финал, уточняют возможные условия», — сказал он.

По словам министра, в декабре 2017 года определится состав участников финальной части чемпионата мира, после чего сборные определятся с тренировочными базами. «Приблизительно в декабре будет понятно, какие команды выберут наши базы. У нас большое представительство (по количеству площадок). Мы идем после Санкт-Петербурга, где тоже будет пять баз, в остальных регионах в основном строят по две-три базы», — пояснил Марченко.