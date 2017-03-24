Марченко: Ставрополье имеет хорошие шансы принять команды ЧМ-2018
СТАВРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Ставропольский край имеет хорошие шансы принять
команды-участницы чемпионата мира по футболу 2018 года на своих тренировочных базах. Условия размещения в регионе уже уточняли представители сборных Франции и Германии, сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта края Роман Марченко.
«На территории России строится 64 базы для 32 команд, не факт, что на
По словам министра, в декабре 2017 года определится состав участников финальной части чемпионата мира, после чего сборные определятся с тренировочными базами. «Приблизительно в декабре будет понятно, какие команды выберут наши базы. У нас большое представительство (по количеству площадок). Мы идем после
Как ранее сообщалось, в Ставропольском крае строят пять тренировочных баз к ЧМ-2018. Власти планируют, что площадки будут готовы осенью 2017 года, каждая из них должна включать в себя игровое поле с натуральным травяным покрытием, раздевалки, зал для
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