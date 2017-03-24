Сборная Казахстана прилетела в Ереван
Сегодня днем сборная Казахстана чартерным рейсом из Ларнаки (Кипр) прилетела в столицу Армении — Ереван.
Полет занял около двух часов. Разместилась команда в центре города. Вечером планируется первая тренировка в Ереване, на стадионе футбольного клуба «Бананц».
Завтра состоится предматчевая тренировка команды и
Отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна (г. Ереван) 26 марта в 22 часа по времени Астаны.
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