Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29196221/
24 марта 2017, 19:42 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Сборная Казахстана прилетела в Ереван

Сегодня днем сборная Казахстана чартерным рейсом из Ларнаки (Кипр) прилетела в столицу Армении — Ереван.

Полет занял около двух часов. Разместилась команда в центре города. Вечером планируется первая тренировка в Ереване, на стадионе футбольного клуба «Бананц».

Завтра состоится предматчевая тренировка команды и пресс-конференция с участием главного тренера Александра Бородюка.

Отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна (г. Ереван) 26 марта в 22 часа по времени Астаны.

Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Армении
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Юсуп Шадиев: Тяжелая будет игра для Казахстана — Армения сейчас на подъеме

Юсуп Шадиев: Тяжелая будет игра для Казахстана — Армения сейчас на подъеме

В преддверие отборочного поединка чемпионата Мира-2018 между сборными Армении и Казахстана в Ереване своим мнением о предстоящей встрече с корреспондентом Sports.kz поделился ветеран казахстанского футбола Юсуп Шадиев.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Почему Головкин действительно побил Джейкобса

Сондерс выступил с обращением к Головкину

Головкин собрал рекордную выручку за бой с Джейкобсом