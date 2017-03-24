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24 марта 2017, 19:10 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Актер Данила Козловский стал федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России. Сертификат ему вручил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко перед товарищеским матчем между национальной командой России и сборной Кот-д’Ивуара в Краснодаре.

31-летний Козловский является лауреатом премий «Ника» и «Золотой орел». Актер известен по своим ролям в фильмах «Духless», «Шпион», «Экипаж», «Викинг». Также он сыграл роль Валерия Харламова в картине «Легенда № 17».

Послами чемпионата мира, а также городов-организаторов турнира являются различные спортсмены, деятели культуры и искусства. Федеральными послами ЧМ-2018 ранее стали лучший бомбардир в истории футбольного «Спартака» Никита Симонян, вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, бывший капитан российской футбольной сборной Алексей Смертин, пианист Денис Мацуев, шоумен Сергей Светлаков, российский дирижер Валерий Гергиев. В конце ноября звания посла ЧМ-2018 удостоился хоккеист Александр Овечкин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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