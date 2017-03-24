Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года
КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Актер Данила Козловский стал федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России. Сертификат ему вручил
вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко перед товарищеским матчем между национальной командой России и сборной Кот-д’Ивуара в Краснодаре.
31-летний Козловский является лауреатом премий «Ника» и «Золотой орел». Актер известен по своим ролям в фильмах «Духless», «Шпион», «Экипаж», «Викинг». Также он сыграл роль Валерия Харламова в картине «Легенда № 17».
Послами чемпионата мира, а также
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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