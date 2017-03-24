Гибсон вызван в сборную Англии вместо Смоллинга
Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон в срочном порядке вызван в сборную Англии для подготовки к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Литвой.
24-летний футболист заменит в национальной команде Криса Смоллинга.
Защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму и вернулся в расположение клуба. В товарищеском матче с Германией (0:1) Смоллинг был заменён на 84-й минуте. Насколько серьёзно повреждение, не сообщается.
Расположение национальной сборной покинул и Гари Кэхилл, пропускающий встречу
Матч Англия — Литва состоится 26 марта. Начало — в 19:00 мск.
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