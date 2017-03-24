Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29194368/
24 марта 2017, 17:44 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Гибсон вызван в сборную Англии вместо Смоллинга

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон в срочном порядке вызван в сборную Англии для подготовки к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Литвой.

24-летний футболист заменит в национальной команде Криса Смоллинга.

Защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму и вернулся в расположение клуба. В товарищеском матче с Германией (0:1) Смоллинг был заменён на 84-й минуте. Насколько серьёзно повреждение, не сообщается.

Расположение национальной сборной покинул и Гари Кэхилл, пропускающий встречу из-за дисквалификации.

Матч Англия — Литва состоится 26 марта. Начало — в 19:00 мск.

Сборная Англии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!