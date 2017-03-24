Решение о системе видеоассистента судьи на ЧМ-2018 будет принято в марте следующего года
ЭШТОРИЛ /Португалия/, 24 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Решение о том, будет ли применяться система видеоассистента рефери на чемпионате мира 2018 года в России, будет принято в марте следующего года. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Ранее Инфантино объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована на Кубке конфедераций 2017 года.
«Надеюсь, что система будет использоваться на чемпионате мира в России. Сейчас она тестируется, этот процесс идет уже больше года. Окончательное решение будет принято в марте следующего года совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB)», — отметил Инфантино.
«Признаюсь, поначалу я скептически относился к этой системе, так как считал, что она будет затягивать и сбивать темп матчей. Но на деле получилось, что никаких затяжек не было, а система действительно помогает арбитрам принять правильное решение. В современном мире технологий каждый болельщик, будь он на стадионе или дома перед телевизором, знает, допустил ли судья ошибку. Об этом не знает только сам арбитр, поэтому система должна помогать ему и добавлять футболу больше справедливости», — добавил Инфантино.
В начале марта прошлого года IFAB, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.
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