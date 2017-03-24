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24 марта 2017, 15:56 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Сборная Украины совершила прогулку по Загребу перед матчем с Хорватией

В пятницу утром, в день матча отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, игроки, тренерский штаб и персонал сборной Украины совершили прогулку по Загребу, сообщает Федерация футбола Украины.

Наши футболисты тренеры и персонал прогулялись по солнечной столице Хорватии. Увеличить
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В Загребе сейчас отличная солнечная погода, температура воздуха около 25 градусов. Игроки прошлись по центральным улочкам — Старому городу — и вернулись в отель.

Во время прогулки нашу команду сопровождал пеший полицейский эскорт.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится сегодня, 24 марта, в Загребе на арене «Максимир». Начало игры в 21.45 по Киеву.

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