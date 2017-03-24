Сборная Украины совершила прогулку по Загребу перед матчем с Хорватией
В пятницу утром, в день матча отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, игроки, тренерский штаб и персонал сборной Украины совершили прогулку по Загребу, сообщает Федерация футбола Украины.
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В Загребе сейчас отличная солнечная погода, температура воздуха около 25 градусов. Игроки прошлись по центральным улочкам — Старому городу — и вернулись в отель.
Во время прогулки нашу команду сопровождал пеший полицейский эскорт.
Как сообщал УНИАН, матч
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