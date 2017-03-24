Сборная Украины совершила прогулку по Загребу перед матчем с Хорватией

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В Загребе сейчас отличная солнечная погода, температура воздуха около 25 градусов. Игроки прошлись по центральным улочкам — Старому городу — и вернулись в отель.

Во время прогулки нашу команду сопровождал пеший полицейский эскорт.