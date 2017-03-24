Гризманн — Пайету: Мбаппе усадит нас на скамейку в сборной Франции
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что в скором времени новичок национальной команды Килиан Мбаппе усадит его и партнёра по сборной Димитри Пайета на скамейку запасных.
Такой пост Гризманн оставил на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Да, Димитри. Именно он усадит нас на скамейку запасных», — написал Гризманн.
Дебютировать за сборную Франции Килиан Мбаппе может уже в субботу. 25 марта французы проведут матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Люксембургом. Начало — в 22:45 мск.
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