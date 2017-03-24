Чемпионат мира-2018 воронежцам покажут на больших экранах

Об этом говорилось 23 марта на встрече губернатора Алексея Гордеева с генеральным директором АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Александром Плутником и заместителем министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Как отмечалось на встрече, в настоящее время правительством региона ведется работа по разработке дизайн-проектов по благоустройству общественных пространств Воронежа — в рамках мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Разработчики проекта ориентируются, прежде всего, на необходимость комплексного развития территорий и преобразования городской рекреационной среды.

В планах, в частности, замена уличной мебели и опор освещения, дополнительное озеленение территорий и приведение в порядок расположения вывесок и рекламы.

«Центром притяжения» планируется сделать Адмиралтейскую площадь — именно здесь воронежские власти летом 2018 года намерены организовать массовый просмотр футбольных матчей Чемпионата мира.

Однако начать реализацию проекта планируется с благоустройства Советской площади. Сейчас идет разработка концепции — ее должны завершить к концу апреля. Активная фаза работ по благоустройству начнется в июне — после завершения Платоновского фестиваля искусств. Обновленную площадь воронежцы увидят в сентябре.