Чемпионат мира-2018 воронежцам покажут на больших экранах
Массовый просмотр матчей чемпионата по футболу планируют организовать в Воронеже в 2018 году.
Об этом говорилось 23 марта на встрече губернатора Алексея Гордеева с генеральным директором АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Александром Плутником и заместителем министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
Как отмечалось на встрече, в настоящее время правительством региона ведется работа по разработке
В планах, в частности, замена уличной мебели и опор освещения, дополнительное озеленение территорий и приведение в порядок расположения вывесок и рекламы.
«Центром притяжения» планируется сделать Адмиралтейскую площадь — именно здесь воронежские власти летом 2018 года намерены организовать массовый просмотр футбольных матчей Чемпионата мира.
Однако начать реализацию проекта планируется с благоустройства Советской площади. Сейчас идет разработка концепции — ее должны завершить к концу апреля. Активная фаза работ по благоустройству начнется в июне — после завершения Платоновского фестиваля искусств. Обновленную площадь воронежцы увидят в сентябре.
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