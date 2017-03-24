Андрей Шевченко: У нас есть план на игру

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вчера, накануне отборочного матча к чемпионату мира-2018 против Хорватии, после пресс-конференции пообщался отдельно еще и с официальным телевещателем.

— Я уже приблизительно знаю состав, на 95 процентов.

— В какой форме те игроки, которые не играют в клубах?

— Тренировались все хорошо, и тот объем работы, который они проделали в тренировочном процессе, обрабатывался датчиками. Данные по беговой, скоростной работе и восстановлению показывают, что они находятся в неплохой форме. Но для того, чтобы понять, в каком состоянии они будут в матче, надо увидеть их в деле. Все будет зависеть от тех, кто выйдет на поле.

— Собираетесь ли с кем-то из хорватов играть персонально?

— Слишком много хороших игроков у хорватов, чтобы с каждым играть персонально (улыбается). У нас есть план на игру, мы будем отталкиваться от него. И как я уже сказал, наша задача — не отходить от наших главных принципов. Мы хотим играть, контролировать мяч. Все будет зависеть, конечно, от нашей игры и от игры хорватов. В игре будут разные фазы, и мы хотим сыграть хороший матч.

— В сборной Украины есть игроки, которые могут решить исход матча самостоятельно?

— Думаю, что исход матча не будет зависеть от индивидуальных действий — только от коллективных.

Напомним, матч отбора ЧМ-2018 между национальными сборными командами Хорватии и Украины будет сыгран сегодня на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало встречи — 21:45.