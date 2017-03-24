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24 марта 2017, 15:24 | Футбол: Чемпионат мира | UA-Football

Артем Кравец: Конечно, мне хотелось бы забить хорватам

Форвард «сине-желтых» готов к поединку.

Нападающий «Гранады» и сборной Украины Артем Кравец в эфире телеканала «Футбол 1» рассказал о предстоящем матче отбора к ЧМ-2018 с Хорватией.

— Каждый должен приложить максимум усилий. Тренерский состав до мелочей разобрал соперника, и если мы выполним все, что требуется, то у нас получится.

Конечно, мне хотелось бы забить, но самое главное, чтобы команда выступила положительно, — сказал Кравец.

Напомним, матч отбора ЧМ-2018 между национальными сборными командами Хорватии и Украины будет сыгран сегодня на стадионе «Максимир» в Загребе. Игра начнется в 21:45.

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