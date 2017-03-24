Готова пешеходная эстакада на стадионе ЧМ-2018 в Волгограде

Также на стройплощадке выполнены подъемы на эстакаду в других секторах. Окончание работ на эстакаде будет произведено после завершения монтажа ферм над фойе.

«Волгоград-Арена» на 45 тысяч зрительских мест строится на бровке берегового склона Волги, рядом с городским парком, вблизи Мамаева кургана. Общественная значимость стадиона, его уникальное расположение предполагают, что это должен быть объект, формирующий современное лицо Волгограда и, в то же время, исключительно гармонично вписанный в панораму города. Внешний облик арены представляет собой опрокинутый усеченный конус, что позволяет максимально компактно разместить стадион на участке.