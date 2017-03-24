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24 марта 2017, 15:19 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Готова пешеходная эстакада на стадионе ЧМ-2018 в Волгограде

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пешеходная эстакада вдоль сектора А, где будет располагаться главный вход, построена на волгоградском стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс- службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП «Спорт-Ин».

Также на стройплощадке выполнены подъемы на эстакаду в других секторах. Окончание работ на эстакаде будет произведено после завершения монтажа ферм над фойе.

«Волгоград-Арена» на 45 тысяч зрительских мест строится на бровке берегового склона Волги, рядом с городским парком, вблизи Мамаева кургана. Общественная значимость стадиона, его уникальное расположение предполагают, что это должен быть объект, формирующий современное лицо Волгограда и, в то же время, исключительно гармонично вписанный в панораму города. Внешний облик арены представляет собой опрокинутый усеченный конус, что позволяет максимально компактно разместить стадион на участке.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
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