Готова пешеходная эстакада на стадионе ЧМ-2018 в Волгограде
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пешеходная эстакада вдоль сектора А, где будет располагаться главный вход, построена на волгоградском стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс- службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП «Спорт-Ин».
Также на стройплощадке выполнены подъемы на эстакаду в других секторах. Окончание работ на эстакаде будет произведено после завершения монтажа ферм над фойе.
«Волгоград-Арена» на 45 тысяч зрительских мест строится на бровке берегового склона Волги, рядом с городским парком, вблизи Мамаева кургана. Общественная значимость стадиона, его уникальное расположение предполагают, что это должен быть объект, формирующий современное лицо Волгограда и, в то же время, исключительно гармонично вписанный в панораму города. Внешний облик арены представляет собой опрокинутый усеченный конус, что позволяет максимально компактно разместить стадион на участке.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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