Юсуп Шадиев: Тяжелая будет игра для Казахстана — Армения сейчас на подъеме
В преддверие отборочного поединка чемпионата Мира-2018 между сборными Армении и Казахстана в Ереване своим мнением о предстоящей встрече с корреспондентом Sports.kz поделился ветеран казахстанского футбола Юсуп Шадиев.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Армяне в последней своей встрече обыграли Черногорию 3:2, уступая после первого тайма 0:2. Выглядели во второй половине встречи очень сильно. Там есть ребята — «звезды», которые играют в Европе. Тяжелая будет игра для Казахстана — соперник сейчас на подъеме. А наши долго не играли, давно не собирались.
Тяжело сказать, что представляет наша сборная, когда долго ее не видишь, — а матч с Кипром, понятно, посмотреть не удалось. Трудно сказать, что мог привнести в игру команды Александр Бородюк — ведь для этого нужно время, а он совсем недавно начал работать с казахстанской сборной. У нас сейчас только начало сезона, многие игроки в него еще только вкатываются, не притерлись пока друг к другу.
Очень тяжело нашим будет. Армяне играют дома — и это, конечно, их преимущество. К тому же основная часть футболистов этой сборной выступает в Европе, где сезон в разгаре, они сыграны между собой — поэтому хозяева поля находятся в более выгодном положении. А у нас в чемпионате прошло только три тура — и в этом наша слабость: нет игровой практики. Если бы у Бородюка была возможность до отборочного матча провести с этой командой еще
У армян взять одного только Генриха Мхитаряна — такой легкий парень, «арабский скакун»… Соперничать с ними для нас сейчас — это как соревноваться в беге на 100 метров, но при этом мы стартуем с места, а сборная Армении — с ходу, с разгона. В этом их преимущество — в том, что команде не надо сыгрываться, что игроки сейчас на ходу. Если наши готовы сейчас процентов на 70, то армяне — на все 100.
Придется биться! Нужно сражаться.
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