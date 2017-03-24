Сборная Украины сыграет в синей форме, хорваты в клетчатой красно-белой
В Загребе на арене «Максимир» завершилось традиционное предматчевое совещание с участием представителей команд и делегата УЕФА накануне матча отборочного цикла Чемпионата мира-2018 Украина — Хорватия, сообщает Федерация футбола Украины.
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По итогам совещания стало известно, что сборная Украины сыграет в синей форме, а хозяева поля — в традиционной клетчатой форме
Как сообщал УНИАН, матч
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