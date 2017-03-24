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24 марта 2017, 15:00 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Сборная Украины сыграет в синей форме, хорваты в клетчатой красно-белой

В Загребе на арене «Максимир» завершилось традиционное предматчевое совещание с участием представителей команд и делегата УЕФА накануне матча отборочного цикла Чемпионата мира-2018 Украина — Хорватия, сообщает Федерация футбола Украины.

<nobr>Команды-участницы</nobr> отборочного матча ЧМ-2018 определились с формой на предстоящий матч. Увеличить
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По итогам совещания стало известно, что сборная Украины сыграет в синей форме, а хозяева поля — в традиционной клетчатой форме красно-белых цветов.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится в Загребе на арене «Максимир» сегодня, 24 марта. Начало игры в 21.45 по Киеву.

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