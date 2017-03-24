Тысяча. И один Буффон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

17-ЛЕТНИЙ ВЗРОСЛЫЙ.

Известный сюжет — молоденькая актриса работает в театре и мечтает о главной роли, но ее не замечают. И вот однажды перед самым началом спектакля выясняется, что прима труппы не может выступать, потому что поссорилась с режиссером, или опаздывает, или заболела. Спектакль под угрозой срыва, и режиссер машет рукой резервистке — иди, играй. Та выходит, и срывает овации публики.

Невио Скале и его «Парме» предстоял домашний матч с «Миланом», и к тому моменту команды лидировали в таблице с одинаковым количеством набранных очков. Но за несколько дней до игры основной голкипер «Пармы» выбыл из строя, и Скала вместе с тренером вратарей все внимание уделяли тому, как работают второй и третий голкиперы.

Буффон числился лишь третьим вратарем, но на тренировках партнеры никак не могли ему забить. За день до матча при определении состава Скала спросил помощника: «Ты видел то же, что и я?» Он ответил: «Тут и обсуждать нечего».

— Предстоял матч с «Миланом», я опасался за результат. А 17-летний Буффон сказал: «Мистер, нет проблем». Он уже тогда был взрослым. Смотрю сейчас на вратаря «Милана» Доннарумму и вижу в нем Буффона 20-летней давности".

Невио СКАЛА, в прошлом главный тренер «Пармы».

Когда перед матчем был объявлен состав «Пармы», стадион тревожно охнул: юного Буффона в воротах не ждал никто. Так начался спектакль длиной в тысячу представлений.

ЗАКОПАТЬСЯ ПОД СКАМЕЙКУ.

В тот день «Парма» играла в пять защитников, но звездный «Милан» с Десайи, Бобаном, Веа, Баджо все равно находил пути к воротам. Тем не менее, Буффон блистал даже при выходах один на один, и матч закончился нулевой ничьей.

— Я играл в полузащите, но под впечатлением от игры камерунского голкипера Н'Коно на чемпионате мира в Италии стал вратарем.

Джанлуиджи БУФФОН.

Через несколько лет было бы уже странно задаваться вопросом: «Ты видел то же, что и я?» Победный для «Пармы» финал Кубка УЕФА-1998/99 транслировался из Москвы на весь мир, а Буффон был основным голкипером клуба и сборной.

Москву он помнил очень хорошо. За полтора года до финала Кубка УЕФА Джиджи дебютировал в свитере «Скуадры адзурры» в Петровском парке. И, как и в «Парме», дебютировал неожиданно для себя. Больше года он сидел в запасе главной команды страны и уже привык к скамейке. Она в стороне от футбольного действия, почти за кулисами. Голкиперов с нее дергают редко.

Но на 32-й минуте первого стыкового матча за попадание на ЧМ-1998 конечным пунктом скольжения Канчельскиса по слякоти стадиона «Динамо» оказалось колено Пальюки. Позднее Буффон вспоминал, что в тот миг у него перехватило дыхание, в голове пронеслось «Черт, вот настал и мой час», а следующее, что пришло ему в голову — как бы закопаться под скамейку.

У той молоденькой актрисы в миг внезапного вызова на сцену в голове наверняка звучало что-нибудь подобное. Но сюжет, как вы помните, таков, что она вышла и сорвала овации. Сборная России в том матче забить Буффону не смогла, был лишь автогол Каннаваро. Московская публика, разумеется, восхищения после действий дебютанта не проявляла, но аплодисменты партнеров и немногочисленных итальянских зрителей голкипер заслужил по праву.

— В Москве было холодно, а я не надел длинные рейтузы, потому что они мешали двигаться. Свитер был навыпуск. Словом, к финальному свистку я совсем окоченел.

Джанлуиджи БУФФОН.

СО СЦЕНЫ В ПОДВАЛ И ОБРАТНО.

До приобретения в 2016 году Игуаина «Ювентус» никогда и ни за кого не платил такие огромные деньги, как за Буффона, а среди трансферов вратарей Джанлуиджи до сих пор держит рекорд. В 2001-м «Парма» получила за Джиджи 75 миллиардов лир и полузащитника Бакини. По курсу тех лет эти миллиарды и Джонатан вместе составляли около 50 миллионов долларов, но Буффон давно уже был примой и украшал любой футбольный спектакль, так что цена была оправдана.

Слабых в мире искусства подстерегают соблазны, сильных ждет успех. Бакини впоследствии был дисквалифицирован пожизненно за употребление наркотиков и навсегда исчез со сцены, а Буффон к тому времени с лихвой отбил затраты клуба, завоевав с «Ювентусом» шесть национальных трофеев, со сборной — Кубок мира, а своей игрой, сродни актерской — зрительские симпатии всей планеты. Только европейское первенство Буффону не покорилось до сих пор.

В сезоне-2006/07 «Ювентус» в наказание по итогам расследования скандала «кальчополи» был отправлен в серию В со штрафом в девять очков. Буффон был из тех, кто не покинул клуб, и во многом благодаря ему туринцы смогли закончить чемпионат на первом месте, несмотря на фору, данную соперникам. Великий актер остается таким всегда, даже если судьба сбрасывает его с ярко освещенной сцены в сырой подвал.

— Я многое упустил в своей жизни, но поражения научили меня большему, чем победы.

Джанлуиджи БУФФОН.

«Ювентус» последних шести лет в Италии — команда номер один. Буффон в ней безоговорочный лидер, обладающий весом не только на поле, но и в раздевалке — слухи приписывают ему разрешение всех или многих внутрикомандных конфликтов, включая последние, с Дибалой, Лихтштайнером и Бонуччи.

УЛЫБКА ПРОТИВ ПЛЕВКА В ЛИЦО.

Любовь публики, признание партнерами заслуг и своеобразный футбольный «Оскар» (Кубок мира) у Буффона уже есть. Но, как у всех великих людей искусства, есть и грусть от так и не сыгранной роли. Джанлуиджи дважды был близок к завоеванию главной европейской клубной награды — Кубка чемпионов — и оба раза эта слава обходила его стороной.

— Зайдя в Википедию и набрав «Джанлуиджи Буффон», я хотел бы прочитать там «выиграл Лигу чемпионов».

Джанлуиджи БУФФОН.

В финале-2002/03 против «Милана» он выдал одно из своих самых зрелищных представлений, вытаскивая из углов все, что в них летело, и взяв два послематчевых пенальти, но этого оказалось недостаточно. А в лигочемпионском фестивале-2014/15 «Ювентус» затмила труппа величайших каталонских артистов, да и Джиджи свою роль исполнил, увы, не идеально.

Но невозможно скиснуть с таким опытом игры за плечами. Буффон лишь стал сильнее, и когда в прошлом году он оказался вне списка претендентов на звание лучшего футболиста планеты, вся Италия восприняла это как плевок в лицо. А Джиджи лишь улыбается — то грустно, то во все 32 зуба. И прыгает, группируется, ловит, отбивает, спасает. И очень хочет завершить карьеру выступлением на чемпионате мира в России.

— Биться — намного интереснее, чем побеждать.

Джанлуиджи БУФФОН.

Оглянитесь на 22 года назад, представьте себе, что вы — актриса (или актер, как угодно) на низком окладе и без гарантий выхода на ведущие роли. Унылая и заурядная картина. Но прибавьте к этому талант, трудолюбие, верность своему делу, умение ждать и не дрогнуть в самый важный момент, когда нужно выйти к софитам и затаившему дыхание залу, полному зрителей, не знакомых с вашим искусством, и сыграть на высшем уровне.

Наконец, прибавьте растущее год от года мастерство и уважение коллег, личное обаяние и счастливую звезду — и поймете, почему водевильные сюжеты иногда становятся реальностью.

24 марта Буффон выйдет на сцену и сыграет свою роль в тысячный раз. Не пропустите этот спектакль.

— Вратари должны быть мазохистами. Их поведение нужно изучать психологам. Для меня каждая ошибка — это шок. Отхожу очень долго.

Джанлуиджи БУФФОН.