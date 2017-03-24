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24 марта 2017, 14:07 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Геворг Казарян: Мы должны победить Казахстан

Полузащитник сборной Армении и португальского «Маритиму» Геворг Казарян рассказал об ожиданиях от матча квалификации к чемпионату мира-2018 против Казахстана.

Полузащитник сборной Армении и португальского <span class=error>Маритиму</span> <span class=error>Геворг</span> <span class=error>Казарян</span> рассказал об ожиданиях от матча квалификации к чемпионату мира-2018 против Казахстана. Увеличить
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«У нас большие ожидания от предстоящего поединка с Казахстаном, мы должны победить.

Я в каждой игре сборной выкладываюсь на 100 процентов, и в этот раз также сделаю все возможное, чтобы помочь нашей команде добиться успеха, — заявил Казарян.

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