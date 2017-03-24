Геворг Казарян: Мы должны победить Казахстан
Полузащитник сборной Армении и португальского «Маритиму» Геворг Казарян рассказал об ожиданиях от матча квалификации к чемпионату мира-2018 против Казахстана.
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«У нас большие ожидания от предстоящего поединка с Казахстаном, мы должны победить.
Я в каждой игре сборной выкладываюсь на 100 процентов, и в этот раз также сделаю все возможное, чтобы помочь нашей команде добиться успеха, — заявил Казарян.
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