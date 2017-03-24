Эксперт: Если сборная по всем статьям провалит матч в Ереване, у нее останется мало защитников

— Надо поддержать Бородюка. Он правильно сказал после матча, что команда неплохо играла против Кипра 60 минут, а что случилось потом — придется разбираться. Надеюсь, тренерский штаб сделает правильные выводы. Он также резонно подчеркнул, что успех зависит от всех, то есть это касается не только тренеров и игроков, но и менеджеров. Успеха возможно добиться единой командой. А сейчас на горячую голову можно сказать много лишнего и несправедливого.

А вот исходя из матча с Арменией, можно сделать более глубокие выводы, а именно, насколько полезна была товарищеская игра с Кипром, насколько основательный анализ проделал тренерский штаб и насколько верно команда отреагировала на поражение в Ларнаке.

Понятно, что в Ереване будет непросто. Тем более по составу и уровню мастерства отдельных игроков Армения нас превосходит. В таких случаях что можно пожелать? Быть единым коллективом на поле, придерживаться четкой командной игры, а также хорошо подготовиться функционально. То, что команда во встрече с Кипром сбросила обороты после 60-й минуты, говорит о ее плохой физической готовности. Посмотрим, как в этом отношении ребята будут выглядеть в официальном матче.

При этом соглашусь с комментариями некоторых болельщиков о том, что «физика» закладывается в клубах. А что в этом отношении за короткое время сделает тренер сборной? Если и дальше функциональная подготовка не начнет соответствовать официальным играм, то это уже будет свидетельствовать об уровне национального чемпионата, где, может быть, скорости не те или невысокие требования предъявляются к организму футболистов. Необходимо адекватно реагировать на поражение от Кипра, — рассказал Хасенов.

— Вы правильно подметили, по именам Армения выглядит предпочтительнее.

— Да, по именам состав у Армении интересный. Однако мы неоднократно убеждались в том, что на поле играют не имена, а конкретные люди. В отдельно взятом матче нужно быть лучше соперника, в частности каждый на своей позиции. Почему наши игроки не могут сыграть лучше? Все решится на поле. Если правильно разберут тактические действия соперника и свои, появится шанс. Сейчас неправильно критиковать команду за поражение Кипру. Это не «по-болельщицки». К тому же сборная может и проиграть в Ереване, но при этом показать хорошую игру. А если провалит матч по всем статьям, у этой команды будет мало защитников. Потому что у всех большие ожидания от сборной. Там где ожидания большие, там и требования высокие. На то и сборная, чтобы им соответствовать.

— Кстати, о требованиях и ожиданиях. Согласны с тем, что товарищеские матчи вроде с Кипром должны транслироваться на республиканском телеканале?

— Конечно. Любая игра национальной команды должна транслироваться по телевидению, поскольку команда представляет государство. Она объединяет людей. И потом трансляция дает возможность более объективно оценить игру. Мне трудно представить, что игры сборной России не транслируются на федеральных каналах. Если не для болельщиков, то для кого играть? Это уже вопрос федерации.

Напомним, что товарищеский матч сборных Кипра и Казахстана прошел 22 марта в Ларнаке. Игра с Арменией в рамках пятого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 состоится 26-го числа в Ереване.