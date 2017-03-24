Маркос Пиззелли: В сборной Казахстана я знаком с 4−5 игроками. Не могу сказать, хорошо это или плохо

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«В сборной Казахстана я знаком с 4−5 футболистами. Не могу сказать, хорошо это или плохо и как это нам поможет.

У нас есть достаточно информации о них, но и они хорошо осведомлены о нас. Считаю, что для нас главное — сосредоточиться на нашей игре, — заявил 32-летний футболист.