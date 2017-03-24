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24 марта 2017, 13:54 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Маркос Пиззелли: В сборной Казахстана я знаком с 4−5 игроками. Не могу сказать, хорошо это или плохо

Полузащитник сборной Армении и греческого «Ксанти» Маркос Пиззелли рассказал о настрое на предстоящий матч со сборной Казахстана.

Полузащитник сборной Армении и греческого <span class=error>Ксанти</span> <span class=error>Маркос</span> Пиззелли рассказал о настрое на предстоящий матч со сборной Казахстана. Увеличить
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«В сборной Казахстана я знаком с 4−5 футболистами. Не могу сказать, хорошо это или плохо и как это нам поможет.

У нас есть достаточно информации о них, но и они хорошо осведомлены о нас. Считаю, что для нас главное — сосредоточиться на нашей игре, — заявил 32-летний футболист.

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