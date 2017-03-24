Джампьеро Вентура: Легких игр просто не бывает
Главный тренер сборной Италии ответил на вопросы журналистов за день до матча с Албанией.
«Я не думаю, что нас ждет легкая игра, то же самое касается и сборной Испании. Ей придется встретиться с Израилем, который пока проиграл только нам. Легких игр просто не бывает, каждый матч имеет немаловажное значение. В независимости от того, какого соперника вы обыгрываете, в вашу копилку падает три очка.
Албания постарается сделать все, чтобы предстоящий матч вошел в историю. Соперник будет настроен соответствующим образом. Мы должны сохранять максимальную концентрацию. Этот матч должен дать ответ на некоторые вопросы.
Схема 4−2−4? На международном уровне вы не можете иметь только один тактический вариант. Если мы хотим играть на таком турнире, как чемпионат мира, то должны уметь варьировать свое построение. Я посмотрю, что произойдет завтра, это не станет проблемой.
Мы работаем над собственным менталитетом и подходом к матчу. Я
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