Месси ворчит, Паулиньо феерит. Как Аргентина стала ближе к России

Матч тура

Уругвай — Бразилия — 1:4

Сборной Бразилии не впервой шокировать почтенный «Сентенарио». В квалификации к другому чемпионату мира, южноафриканскому, она в один заход отгрузила уругвайцам четвёрку мячей на их поляне. Минувшей ночью «селесао» практически в точности повторила фокус восьмилетней давности — с той только разницей, что на один пропущенный мяч она всё-таки расщедрилась.



Парагвайский рефери Вильяфанте ещё в ноябре отменил захватывающую дуэль барселонских суперснайперов в Монтевидео. Перебор карточек лишил Оскара Табареса щита и меча сборной — вратаря Муслеры и голеадора Суареса. Без них хозяева достойно противостояли лидеру, но недолго.



10 минут сборная Уругвая вела в счёте после гола Кавани с пенальти, но потом «что-то пошло не так». От кого-кого, а от Паулиньо такой прыти Годин и компания не ожидали. А он взял и выстрелил — целым хет-триком! Самый издевательский гол атакующий хавбек «Гуанчжоу Эвергранд» приберёг на десерт: после навеса Диего Алвеса Паулиньо грудью внёс мяч в сетку с пары метров.



Седьмая подряд победа в отборе позволила Бразилии до семи очков увеличить преимущество над Уругваем. Де-юре «пентакампеоны» ещё не квалифицировались на ЧМ-2018, но уже смело могут бронировать базу в России.

Гол тура

Неймар



51-й гол Неймара в жёлтой майке был не только важен, но и красив. После выноса Миранды наобум лидер атак «селесао» ловко увернулся от защитника Сильвы и забросил мяч за шиворот вратарю Сильве. Высший пилотаж!

Цифра тура

100%



Аденор Леонардо Бакши, в простонародье Тите, не просто удачно зашёл в сборную Бразилии — сверхудачно! Статистика Философа в новой должности вызывает восхищение: 21 гол забит, 2 пропущено, 100% очков.

Герой тура

Паулиньо



Чем больше в чемпионате Китая будет таких молодцев, тем быстрее турнир перестанут воспринимать как фешенебельный пансионат для ленивых стареющих звёзд. В Монтевидео полузащитнику «Гуанчжоу Эвергранд» удалось невозможное — затмить Неймара. В карьере Паулиньо и дублей-то за «селесао» не было, как вдруг хет-трик!

Страдания тура

Аргентина

Продолжает продираться сквозь отборочные джунгли сборная Аргентины. После осеннего провала (2 очка из 12 возможных) парни Эдгардо Баусы одержали вторую победу подряд. Помучиться ради неё им пришлось изрядно. Уж если молчун Месси начинает препираться с судьями, это о чём-то да говорит. А Лео ругался с лайнсменом и во время, и после матча. О характере противостояния в Буэнос-Айресе этот штришок красноречиво скажет. Как и обилие карточек для хозяев. 13 аргентинцев находились под угрозой дисквалификации, и четверо до неё доигрались. В ближайшем туре в Боливии Баусе не помогут Билья, Маскерано, Отаменди и Игуаин.



Чилийцев рефери обидел один раз, но крепко. Падение Ди Марии в гостевой штрафной было из серии «на усмотрение судьи». Бразилец Сандро Рикки узрел нарушение правил со стороны Фуэнсалиды. Клаудио Браво повадки Месси хорошо известны по сотрудничеству в «Барсе», но на сей раз разгадать замысел он не сумел. Месси перехитрил бывшего одноклубника и принёс своей команде тяжёлую победу. Аргентинцы вползли в «проходную» четвёрку таблицы, но, чтобы удержаться в ней, им ещё придётся попотеть.

Тенденция тура

«Комплекс Асунсьона»



13 раз гостила в Асунсьоне сборная Эквадора — и 13 раз убиралась восвояси с пустыми руками. В строгом соответствии с традицией прошла и давешняя встреча на «Дефенсорес дель Чако». Гол с пенальти позволил нашему знакомцу Кайседо выйти на чистое второе место в бомбардирском споре зоны, но не помог его команде зацепиться за очки. Парагвайцы забили вдвое больше.

Пенальти тура

Хамес



С горем пополам сладили с соперником колумбийцы. Сборная Боливии, даже выключившись из гонки, не стала валять дурака в оставшихся матчах и изрядно поиграла на нервах одного из фаворитов турнира. Успех хозяевам принёс поздний гол Хамеса. С «точки» переиграть кипера Лампе «сеньору 80 миллионов» не удалось, но сам же Хамес и исправил собственную ошибку, первым поспев на добивание.