Нефутбольные страсти: Сборная КНР одержала победу над корейской командой

Накануне проведения футбольного матча министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се обратился к властям КНР с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности для южнокорейских болельщиков, которые прибыли в китайский город Чанша для того, чтобы посмотреть игру сборной, пишет «Сина синьвэнь».

Футбольный матч проходил на фоне масштабных антикорейских акций в Китае, вызванных решением Сеула разместить на территории Южной Кореи американские комплексы ПРО THAAD. В столицу провинции Хунань прибыло около 100 южнокорейских болельщиков, безопасность которых обеспечивали более 10 тыс. полицейских.

Матч посетили около 37 тыс. граждан КНР. Непосредственно перед началом игры были приняты беспрецедентные меры безопасности — для обеспечения правопорядка были привлечены более 10 тыс. полицейских, в том числе несколько тысяч сотрудников военной полиции. На протяжении всего матча над районом, где расположен стадион, кружили полицейские вертолеты.

Жители Чанша также сообщили, что все экраны, на которых обычно транслируются спортивные состязания, были отключены.

Впервые за последние десятилетия сборная КНР по футболу одолела команду из Южной Кореи. Китайские болельщики уже заявили о снятии «корейского проклятья» — за последние годы сборные КНР и Южной Кореи по различным видам спорта встречались 33 раза. Китай вышел победителем лишь дважды, 13 матчей завершись ничьей, 18 раз команда из Южной Кореи оказывалась сильнее.