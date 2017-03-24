ESPN: «Победа над Казахстаном поможет Армении попасть в зону плей-офф»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Армения проиграла 3 первые игры в группе, но тогда она встречалась с основными фаворитами. Теперь к ним в гости пожалует Казахстан. В случае победы хозяева могут попасть зону плей-офф. Их и можно считать фаворитами матча», — поделились мнением эксперты телеканала.



Напомним, что 26 марта в Ереване пройдет встреча отборочного раунда чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана.



Начало игры запланировано на 22:00 по времени Астаны.



В прямом эфире этот поединок покажет телеканал «KazSport».