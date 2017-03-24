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24 марта 2017, 12:24 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

ESPN: «Победа над Казахстаном поможет Армении попасть в зону плей-офф»

Эксперты американского телеканала ESPN сделали свой прогноз на матч Армения — Казахстан, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Эксперты американского телеканала <span class=error>ESPN</span> сделали свой прогноз на матч Армения — Казахстан сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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«Армения проиграла 3 первые игры в группе, но тогда она встречалась с основными фаворитами. Теперь к ним в гости пожалует Казахстан. В случае победы хозяева могут попасть зону плей-офф. Их и можно считать фаворитами матча», — поделились мнением эксперты телеканала.

Напомним, что 26 марта в Ереване пройдет встреча отборочного раунда чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана.

Начало игры запланировано на 22:00 по времени Астаны.

В прямом эфире этот поединок покажет телеканал «KazSport».

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