ESPN: «Победа над Казахстаном поможет Армении попасть в зону плей-офф»
Эксперты американского телеканала ESPN сделали свой прогноз на матч Армения — Казахстан, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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«Армения проиграла 3 первые игры в группе, но тогда она встречалась с основными фаворитами. Теперь к ним в гости пожалует Казахстан. В случае победы хозяева могут попасть зону
Напомним, что 26 марта в Ереване пройдет встреча отборочного раунда чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана.
Начало игры запланировано на 22:00 по времени Астаны.
В прямом эфире этот поединок покажет телеканал «KazSport».
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